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Во Владивостоке пассажиров трамвая ждет триллер
Во Владивостоке приближается праздник всех горожан – День города. И первыми подарок городу преподнесли сотрудники предприятия ОАО “Электрический транспорт”.
19 июня пустили праздничный трамвай с книжными полками в салоне. Любой желающий может взять книгу, устроиться поудобнее и почитать. Главное – не проехать свою остановку. А если книга очень понравилась, то можно взять её с собой. Но потом вернуть, ведь основа библиотеки была собрана исключительно силами сотрудников.
С подробностями акции нас познакомила Ольга Радюк, начальник отдела кадров предприятия.
- Ольга Владимировна, скажите, а откуда вы взяли идею?
- Генератором идей у нас является директор предприятия Лилия Козлова. Дальше коллектив помогает, разрабатывает. После устраиваем что-то вроде комиссии, где решаем, нравится ли нам проект. Если нравится, то воплощаем идею в жизнь.
Трамваю уже 101 год. И всё это время наше предприятие выпускает праздничный трамвай. На Новый Год, 8 Марта, День Победы и другие праздники. Вот и ко дню города выпустили. Это традиция уже - выпуск праздничного трамвая.
Сотрудники приносили свои книги из дома - и детективы, и исторические, любовные романы, и триллеры, и детские книжки. Так и собрали. А ещё некоторые библиотеки города поучаствовали в организации библиотеки на рельсах. Они принесли книги в дар. И с удовольствием помогли в оформлении.
Здесь можно найти и художественную литературу, и научную, и журналы, детективы, фантастику.
- Какие впечатления от такого трамвая?
- Хорошие, конечно. И надеемся на лучшее. Суетимся, но без этого не обойтись. Да и суета приятная.
Мы хотели бы, чтобы такой трамвай как можно дольше ходил. Не только до дня города, но и после. А для этого нужно, чтобы люди возвращали книги, которые берут почитать, и новые приносили. Мы будем только рады. Но оставим, только если такая библиотека будет популярностью пользоваться. И хочется понимания и порядочности от людей. Взял книгу – потом верни. Главная мысль этого мероприятия – хочется сделать приятное горожанам. Разнообразить чуть-чуть их жизнь.
- Нас пригласили поучаствовать, и мы с радостью согласились. Вы знаете что сейчас не многие читают, но для развития и поддержания интереса мы согласились помочь. Тут много приморских авторов, разнообразные брошюры, журналы “Сад и огород”, дачники будут рады. Надеемся на пополнение библиотеки. Литература на любой вкус. Надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться как можно чаще, рассказала нам главный библиотекарь отдела комплектования Владивостокской централизованной системы Александра Плеханова. - Но самое главное, что пассажиры были довольны. Некоторые из них сразу взяли книги и с удовольствием начали изучать их. Некоторые присоединились чуть позже. Но в общем все были рады такой передвижной библиотеке.
Своими впечатлениями от трамвайного новшества поделились и горожане.
- О том, что будет мероприятие - не знала. Езжу каждый день. Вот и сегодня увидела книжки, понравилась идея. Очень хорошее нововведение, - рассказала Лилия. - И книга перед глазами вместо привычного пейзажа. Можно отвлечься от грустных мыслей после трудного дня. Главное - книгу с собой носить не нужно. Сел в трамвай, почитал, оставил. Понравилась – забрал, дочитал, вернул или взамен что принес. А можно и не забирать, в Интернете потом найти и дочитать! Лишь бы эти книги не растащили. Чем больше таких трамваем – тем лучше!
Пользуйтесь, читайте. И книги на место возвращайте. Это всё, о чём просят сотрудники предприятия.
Дарья НАУМЕЦ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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