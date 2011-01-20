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«Горный воздух» Сахалина
Семь горнолыжных трасс различной сложности, самая быстрая в мире гондольно-кресельная дорога и ошеломляющий вид на просторы Сусунайской долины и островную столицу, открывающийся с высоты 500-600 метров над уровнем моря, – побывать на Сахалине и не посетить спортивно-туристский комплекс «Горный воздух» непростительно. К слову, в декабре ему исполнилось 50 лет. Расположенный в трех километрах от Южно-Сахалинска, он справедливо считается визитной карточкой Сахалина еще с советских времен. Здесь проводились международные соревнования по горнолыжному спорту, спартакиады народов РСФСР по прыжкам на лыжах с трамплина.
Сегодня этот комплекс (как и Сахалин в целом) очень перспективен с точки зрения развития горнолыжного спорта и подготовки российских сборных по зимним видам спорта. Поэтому в 2004 году началось поэтапное возрождение СТК «Горный воздух» – любимого сахалинцами и гостями острова места зимнего отдыха. На южном склоне горы Большевик был построен новый буксировочный подъемник длиной 1605 метров и сооружена горнолыжная трасса длиной более двух тысяч метров. Введена самая быстрая в мире гондольно-кресельная дорога, соединяющая верхнюю площадку комплекса с городом, благодаря чему горнолыжники и сноубордисты поднимаются сюда с максимальным комфортом. Впрочем, этой дорогой пользуются не только спортсмены – не иссякает поток тех, кто желает просто полюбоваться открывающимися видами. Поэтому дорога функционирует круглый год.
Реконструкция еще не закончилась. Предварительный вариант программы развития комплекса разработан до 2012 года. Его реализация даст более 20 км новых трасс с подъемниками, есть варианты по использованию «Горного воздуха» летом. В ближайшее время в строй будут введены гостиница с рестораном и кафе, домики кемпингового типа, SPA-комплекс. Кроме того, на вершине горы появится современный развлекательный центр с изостудией и мини-кинотеатром. А установка снежной пушки позволит спортсменам и любителям кататься со склонов «Горного воздуха» без оглядки на капризы погоды. Также в планах компании открытие первого на Сахалине музея спорта.
Кстати, впервые склоны горы Большевик (ранее – Асахикоага) стали осваивать японцы еще в 1920-х. Эксперты полагают, что грамотная реконструкция комплекса и освоение других сахалинских склонов позволят сделать Сахалин одним из центров горнолыжного притяжения в АТР.
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