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300 кадров «ОБЪЕКТИВной реальности»
Масштабная детско-юношеская фотовыставка «ОБЪЕКТИВная реальность» 16 ноября открыла свои двери для жителей Владивостока в Доме офицеров флота. Таким образом, подведен итог уникальному проекту Тихоокеанского союза фотохудожников и Дальневосточного банка, собравшему работы перспективных молодых фотографов Дальнего Востока в возрасте от 8 до 28 лет.
По мнению организаторов, конкурс «ОБЪЕКТИВная реальность» дал юным талантам возможность не только продемонстрировать свои фотоработы широкой аудитории, но и помог им по-новому, профессионально взглянуть на фотоискусство. В рамках проекта прошла серия мастер-классов с участием известных фотохудожников, а во Владивостоке состоялся молодежный фотокросс. «ОБЪЕКТИВная реальность» призвана активизировать молодежное фотоискусство и дать возможность перспективным авторам выйти на общероссийские и международные фотоконкурсы. По словам председателя Тихоокеанского союза фотохудожников Юрия ЛУГАНСКОГО, всего на конкурс было прислано порядка 2-х тысяч работ более чем 200 авторов из Приморья, Хабаровского края, Приамурья, Камчатки, Китая, Японии и США. В выставочном формате в экспозиции примет участие 300 фоторабот, остальные будут представлены в контрольном формате. Эскпозиция также найдет свое отражение в фотокаталоге, который будет выпущен при спонсорской поддержке Дальневосточного банка.
Особое место на выставке выделено трем тематическим фотоколлажам. Первый - «Стройка века» - сформирован по результатам молодежного октябрьского фотокросса по улицам Владивостока. Второй блок - коллекция фотостудии «Светопись» школы-интерната для слабослышащих детей (Садгород), которые уже не первый год поражают приморских фотохудожников своими творческими открытиями. Третий фотоколлаж - «Конный спорт – наше время» - создан при содействии Федерации конного спорта. Юные авторы имели возможность присутствовать на соревнованиях по конному спорту, общаться с лошадьми, кормить их и фотографировать - все эти моменты и были переданы на фотоснимках. В экспозиции также будут представлены снимки авторов, входящих в обойму лучших молодых фотографов России.
«Видно, что у всех ребят получился добрый результат, - считает Юрий Луганский. - Задача выставки - продемонстрировать новые открытия в молодежной фотографии, показать уникальный авторский потенциал. Лучшие снимки будут переданы для анализа и оценки в Союз фотохудожников России и Московский дом фотографии, и, думаю, авторы этих работ продолжат свой путь в мире большой фотографии».
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