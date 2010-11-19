Минута славы Жени Сотникова

Самолет рейсом Москва - Владивосток поднялся вверх, а юный аккордеонист всю дорогу никак не мог поверить в столь большое событие, которое произошло в его жизни. Он, 15-летний Женя Сонников, воспитанник Покровской средней школы-интерната (Октябрьский район) и учащийся школы искусств по классу аккордеона, сыграв ряд музыкальных композиций на телевизионной шоу-программе «Минута славы», куда был приглашен Первым каналом, получил общее признание строгого и компетентного жюри и единогласно был допущен в финал конкурса.

А все начиналось так. В школу-интернат в 8-й класс поступил 14-летний мальчик. Скромный, непосредственный, с открытым прямым взглядом. Пришел на занятие кружка духового оркестра, которым руководил Елчанинов Е.В. Опытный музыкант сразу же обратил внимание на его хороший слух и отличную музыкальную память. За небольшой период мальчик освоил несколько духовых инструментов и остановился на соло-трубе. Тогда же и было решено руководством и преподавателем музыки интерната, что мальчику необходимо серьезно заниматься в школе искусств. Приемная комиссия сразу же определила яркие музыкальные способности и певческие данные. Жене было предложено пойти учиться по классу аккордеона. Опытный педагог-профессионал Любовь Корнеевна Стрелкова, за плечами которой многолетний музыкальный стаж, долго присматривалась к своему ученику. И совсем скоро убедилась, что у Евгения не только прекрасные способности, но, главное, трудолюбие и огромное желание познать мир музыки. Творческий талант преподавателя и способности ученика тесно переплелись.

Путем кропотливого труда за 1,5 года обучения мальчик освоил всю пятилетнюю программу аккордеона, а также игру на фортепиано. В марте этого года, участвуя в зональном конкурсе исполнителей на народных инструментах, который проходил в городе Уссурийске, он занял 1-е место, где впервые играл по программе аккордеона четвертого и пятого класса. Этому столь серьезному конкурсу предшествовал ряд выступлений на районных мероприятиях, а также в городе Владивостоке. И, наверное, неудивительно, что сегодня юный музыкант пишет музыку. Уже готова его первая музыкальная пьеса (его руководитель и ведущий педагог - Любовь Стрелкова).

А главное, что жители села воспринимали дарование Евгения как нечто близкое, как гордость района. Путем средств массовой информации, весть о юном музыканте дошла до Первого канала. И когда пришло официальное приглашение Евгению Сонникову и его педагогу, то руководство, школа-интернат, школа искусств, предприниматели, да и просто жители села приняли активное участие в том, чтобы отправить юное дарование в сопровождении преподавателя в Москву.

Итак «Минута славы» для Евгения Сонникова состоялась. Осталось за малым - принять нам участие в голосовании за выход нашего земляка в финал.