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Шеньчжень ждет русских художников

19 Июля 2012, 21:45 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 18 июля, ZRPRESS. Иностранным художникам предлагают бесплатно пожить на юге Китая, в провинции Гуандун. Впрочем, не совсем бесплатно. За размещение с питанием, жильем и арт-студиями просят выполнить несколько работ, с которых будут сняты копии методом литографии.

За семь лет работы China Guanlan original printmaking base (http://www.guanlanprints.com) желающих поработать на таких условиях было больше 400. Из США, Канады, Евросоюза, Азии и Африки. Из России было всего двое - из Санкт-Петербурга. И не потому, что русские художники в чем-то уступают зарубежным коллегам. Просто англоязычность хромает и некому искать столь полезную информацию. Отправить же запрос на размещение в международной деревне художников определенно стоит. Директор выставочного и академического департамента товарищ ДЖАО, непосредственно занимающийся приглашением и сопровождением иностранцев, ради продвижения дела даже начал изучать русскую культуру. С «Катюши» в виде караоке, естественно.

Деревня иностранных художников расположена в пригороде Шеньчженя, около часа езды на машине от границы с Гонконгом. Шеньчжень во всем пытается походить на «британского» старшего брата и растет как на дрожжах, захватывая все новые сельскохозяйственные территории. Пару десятков лет назад на этих землях жил народ хакка, рыболовы и рисоводы. Народ отличался оригинальным архитектурным стилем в построении деревенек. Маленькие домики с крошечными окнами (чтобы удача не уходила из дома) и изогнутыми черепичными крышами, мощеные улочки… Все было весьма живописным. Чтобы мегаполис окончательно не подмял под себя остатки оригинальной культуры, правительством провинции Гуандун было принято решение законсервировать и облагородить одну из таких деревень. На ее основе и была создана международная деревня художников, теперь в домиках живут и работают они. Общественные мастерские с лабораторией литографии отстроили по современным технологиям: просторные цеха и выставочный центр. В цехах литографии трудятся профессиональные китайские граверы, снимающие копии с оригиналов иностранцев.

«Мы не предъявляем строгих требований к заявителям. Они просто должны быть профессионалами, с выставочной историей и их работы должны быть близки к графике и литографии. Я знаю, что в России много сильных живописцев, но…Это не наша специфика, - ввел меня в курс дела товарищ Джао. – Мы стараемся сохранить и приумножить традиционное искусство литографии. Наши мастера работают с деревом и используют ручные механические станки. В Советском Союзе так же была сильна эта традиция. Надеюсь, в скором будущем увидеть у нас в China Guanlan original printmaking base больше славянских лиц».

Помимо профессионализма и выставочной истории требуется минимальное знание английского языка для заполнения заявки и поддержания повседневного общения с китайскими мастерами и художниками-коллегами. Возраст приглашаемых лиц - от 30 до 65. По мнению администрации международной деревни художников профессионализм человека до 30 лет вызывает сомнения, а после 65 такие же сомнения вызывает здоровье. Кандидат, успешно прошедший отборочный этап, оплачивает только

транспортные расходы от места проживания до Гонконга. По прибытию домик с видом на лотосовое озеро, питание, культурная программа - все бесплатно. С вас только оригиналы, товарищи! Welcome!

Наталия ВЛАСЕНКО, специально для «Золотого Рога».

Автор: Наталья Власенко
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