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Модные тенденции: белая весна-2011
Похоже, что дизайнерам надоело пребывать в депрессивном настроении. Весной на смену черному и серому цветам, преобладавшим в осенне-зимнем сезоне 2011 года, приходят яркие краски и ослепительный белый.
Белый цвет. На весенних показах белый цвет составил основу большинства модных коллекций. В модной тенденции весны 2011 года будет сочетание белого с белым. Так, например, в летней коллекции Blumarine была представлена модель, одетая в белоснежный жакет и белую юбку в сочетании с белыми аксессуарами и обувью. Одним словом, если зимой было модно носить серое с серым, то летом 2011 года носим белое с белым.
Розовая женственность. В противовес мальчишеской романтике, набирающей популярность на протяжении нескольких последних сезонов, благодаря глэм-року и милитари, дизайнеры предлагают бескомпромиссную женственность. В модной тенденции весны 2011 года будут романтичные вещи. Невероятно нежные и женственные шифоновые платья с драпировками и огромными розовыми бантами представила в своей весенней коллекции Roksanda Ilincic.
Особо романтичным девушкам стоит взять на заметку этот новый образ гламура, ведь перед таким нежным очарованием растает любое сердце. Впрочем, Роксанда ИЛИНЧИЧ далеко не единственная, кто использовал в коллекции 2011 года розовый цвет. Розовые платья можно найти в летних коллекциях Valentino, Nina Ricci, Christopher Kane, Blumarine, Fendi. Наряду с нежно-розовым цветом в модной тенденции весны-лета будет лавандовый и цвет пудры. Обратите внимание, насколько органично они сочетаются вместе.
Семидесятые. Стиль семидесятых останется в модной тенденции весной и летом 2011 года. Трендом сезона будут комбинезоны и брюки клеш. Платья рубашки, шорты-сафари, платки-банданы, широкая полоска и романтические вечерние накидки с большими полудрагоценными застежками. Просторное платье в стиле 70-х с широкой фиолетовой полоской из весенней коллекции Jil Sander и черно-белый жакет на молнии Marni - вполне стильно. Брюки-клеш и объемная белая блуза с шортами Salvatore Ferragamo и ярко-оранжевый комбинезон Paul & Joe добавят краски в ваше настроение.
Длинные юбки. Вместе с модой на женственность на подиумы вернулись и длинные юбки. Весной 2011 года в модной тенденции будет длина юбок по щиколотку или чуть ниже колена. Это могут быть широкие шифоновые или плиссированные юбки или длинные платья-туники.
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