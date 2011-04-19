Писающий мальчик в Брюсселе оделся в скафандр

Этот специально изготовленный в российском НПО «Энергия» скафандр появился в музее костюмов «Писающего мальчика» в 2003 году.

Тогда его привезли в Брюссель российские космонавты Сергей ЗАЛЕТИН, Юрий ЛОНЧАКОВ и Александр ЛАЗУТКИН в честь своего совместного полета на МКС с бельгийцем Франком ДЕ ВИНЕ. 12 апреля «мальчика» одели.