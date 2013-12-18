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Республика Саха (Якутия) и Приморский край будут дружить театрами оперы и балета
Во Владивостоке успешно прошли гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона.
Во Владивостоке с 13 по 15 декабря с успехом прошли гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона.
За эти три дня на сцене Приморской краевой филармонии владивостокским зрителям были представлены балетные спектакли «Жизель» в постановке петербургского балетмейстера Александра Полубенцева, созданная выдающимся русским балетмейстером Михаилом Фокиным «Шопениана» и «Кармен-сюита» в транскрипции Родиона Щедрина музыки оперы «Кармен» Жоржа Бизе.
Завершил гастрольную программу государственного театра гала-концерт с участием премьеров якутского балета и мастеров оперной сцены.
Особенно впечатлил и вызвал восторг зрителей, жителей Владивостока и гостей города классический балет.
Выступавшие на закрытии гастролей представители администрации Приморского края, командования Тихоокеанского флота отметили особое обаяние и трогательность якутской Жизель в исполнении дипломанта международного конкурса артистов балета «Арабеск» Юлии Мяриной, романтический шарм и пластическую выразительность солистов балета Сарыала Афанасьева – лауреата международного конкурса «Молодой балет мира», дипломанта XII международного конкурса артистов балета в Москве, и Михаила Соловьева.
По словам руководителя гастролей, заместителя директора театра Маргариты Васильевой такие поездки и гастроли способствуют мобильности труппы, обмену опытом с коллегами, знакомят любителей классического искусства других регионов с творчеством коллектива самого северного театра оперы и балета России.
В будущем руководством Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) планируется наладить сотрудничество с Приморским театром оперы и балета, начавшим свою деятельность в этом году, для реализации совместных культурных проектов, сообщила ZRPRESS.Ru заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в ДФО Агния Симонова.
Для недавно открывшегося Приморского театра оперы и балета актуальным является вопрос подбора и подготовки кадров для постоянной труппы. Коллеги из Якутии предложили рассмотреть возможность подготовки артистов балета, оперных исполнителей и музыкантов для оркестра театра в Якутском хореографическом колледже имени Аксиньи и Натальи Посельских и Высшей школе музыки имени В.А. Босикова Республики Саха (Якутия).
ZRPRESS.Ru, Владивосток. Фото Валентина Труханенко.
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