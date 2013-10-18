www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.82 р. 100 JPY: 59.12 р.
EUR: 75.71 р. 10 CNY: 97.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Знай наших!
Распечатать

Театр оперы и балета – подарок всем приморцам к юбилею края

18 Октября 2013, 16:15 | Дальний Восток

До официального поднятия занавеса Приморского театра оперы и балета остались считанные часы. А накануне на сцене прошла генеральная репетиция оперы «Евгений Онегин» в сценических костюмах.

Режиссер-постановщик оперы открытия Алексей Степанюк считает, что оформление спектакля выдержано в стиле, максимально близком ко времени действия оперы и романа «Евгений Онегин». «Особенность спектакля, который будет показан 18 октября, в том, что это будет предварительный эскиз. Важно понимать, что опера «Евгений Онегин» в Приморском театре оперы и балета – первая гостья. Антон Лубченко предложил нестандартное решение музыкальных образов, это будет очень интересно!», - рассказал Алексей Степанюк.

Оформлением спектакля занимался Народный художник России Вячеслав Окунев, художником по костюмам стала Жанна Усачева.   Кстати, Вячеслав Окунев осуществил более 300 постановок, в разное время сотрудничал  с Королевским театром Глазго, Национальной Оперой Греции, Национальной оперой Венгрии (Будапешт), Национальными театрами Сеула и Токио, Нью-Йорк Сити Балетом, Оперой Кальяри. Спектакли с оформлением Вячеслава Окунева шли на сценах оперы Ла Скала и Арена ди Верона в Италии.

Напомним, сегодня, 18 октября, в Приморском театре оперы и балета состоится премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», а 19 октября пройдет торжественное собрание по случаю 75-летия Приморского края и гала-концерт оперных звезд, которые приехали во Владивосток со всего мира. Отметим, на церемонию открытия оперного театра и гала-концерт оперных звезд, посвящённый 75-летию Приморского края, приглашены около 3 тысяч человек. Гостями театра станут почетные жители Владивостока и края, ветераны, представители творческой интеллигенции, руководители учреждений культуры и другие общественные деятели.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru