Театр оперы и балета – подарок всем приморцам к юбилею края

До официального поднятия занавеса Приморского театра оперы и балета остались считанные часы. А накануне на сцене прошла генеральная репетиция оперы «Евгений Онегин» в сценических костюмах.

Режиссер-постановщик оперы открытия Алексей Степанюк считает, что оформление спектакля выдержано в стиле, максимально близком ко времени действия оперы и романа «Евгений Онегин». «Особенность спектакля, который будет показан 18 октября, в том, что это будет предварительный эскиз. Важно понимать, что опера «Евгений Онегин» в Приморском театре оперы и балета – первая гостья. Антон Лубченко предложил нестандартное решение музыкальных образов, это будет очень интересно!», - рассказал Алексей Степанюк.

Оформлением спектакля занимался Народный художник России Вячеслав Окунев, художником по костюмам стала Жанна Усачева. Кстати, Вячеслав Окунев осуществил более 300 постановок, в разное время сотрудничал с Королевским театром Глазго, Национальной Оперой Греции, Национальной оперой Венгрии (Будапешт), Национальными театрами Сеула и Токио, Нью-Йорк Сити Балетом, Оперой Кальяри. Спектакли с оформлением Вячеслава Окунева шли на сценах оперы Ла Скала и Арена ди Верона в Италии.

Напомним, сегодня, 18 октября, в Приморском театре оперы и балета состоится премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», а 19 октября пройдет торжественное собрание по случаю 75-летия Приморского края и гала-концерт оперных звезд, которые приехали во Владивосток со всего мира. Отметим, на церемонию открытия оперного театра и гала-концерт оперных звезд, посвящённый 75-летию Приморского края, приглашены около 3 тысяч человек. Гостями театра станут почетные жители Владивостока и края, ветераны, представители творческой интеллигенции, руководители учреждений культуры и другие общественные деятели.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.