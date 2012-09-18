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Достопримечательности Воронежа: театр кукол «Шут»
Государственный Театр Кукол «Шут», как и драматический, о котором рассказывал бизнес-журнал, по праву входит в состав достопримечательностей Воронежа. Располагается он на Проспекте Революции в доме 50.
Воронежский университет предоставил своё здание для первого представления кукол, которое состоялось 8 октября 1925 года. Основателем театра кукол стал Н.М. Беззубцов, работавший директором музея ВГУ и сотрудником музея Воронежской губернии. Таким образом, первоначально он был любительским. Но спустя всего пять лет актеры и многие пьесы из сложившегося репертуара вошли в состав профессионального Молодого театра, находящегося в ведении отдела народного образования Воронежской области.
В тот же день (05.11.1930 года) Беззубцов был арестован по Академическому делу (делу краеведов), которое было сфабриковано ОГПУ в рамках чистки Академии наук Ленинграда. В 30-е года состав труппы был невелик, как, впрочем, и в 40-е.
Например, в 1944 году силами всего лишь пяти актрис и двух актеров он продолжал ставить спектакли. В его репертуар вошли «Хрустальный башмачок», «Финист-ясный сокол», «Кот в сапогах», «Цветы мести» и «Красная шапочка». В 50-е годы в составе репертуара были «Лисичка-сестричка», «Медведь и девочка», «Мистер Твистер», «Волшебная калоша», «Иван - крестьянский сын».
10 декабря 1975 года Воронеж отмечал полувековой юбилей «Шута». Сергей Образцов, руководитель знаменитого театра кукол Москвы, ходатайствовал перед первым секретарём Воронежского обкома о предоставлении «кукольному» отдельного здания - он давно нуждался в собственных помещениях. Лишь в 1984 году чаяния воронежских жителей сбылись. Здание для него создавалось по оригинальному проекту, за который архитекторов Фролова и Топоева, а также скульпторов Дикунова и Пака удостоились Государственной премии.
Стройка долгожданного кукольного театра стала в Воронеже по-настоящему всенародной, ведь возводился он методом народной стройки. С 1987 года новым художественным руководителем здесь стал В.А. Вольховский, с появлением которого «Шут» зажил новой особенной жизнью. Первым спектаклем нового режиссера в Воронеже стал «Процесс над Жанной Д'Арк», который явился открытием для сообщества. Под руководством нового режиссера театр, казалось, обрело новую жизнь. Он становился явлением мирового масштаба. Его спектакль «Озерный мальчик» стал узнаваемым во всем мире.
Спектакли «Шута» производят большое впечатление, но интересны и скульптурные группы, окружающие его. Перед входом располагается самый трогательный из всех памятников Воронежа - Белый Бим Черное Ухо. А с левой стороны от здания находятся ожившие герои пушкинских сказок. Здесь и Балда, который заставил бесёнка нести лошадь, старик, который всё кличет золотую рыбку. Даже царь Додон, плененный чарами Шамаханской царицы. Все они здесь, рядом с домом, в котором живёт сказка.
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