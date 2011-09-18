В Харбине открылась выставка, посвященная Советским войскам

В китайском Харбине под эгидой Амурского областного краеведческого музея открылась выставка, рассказывающая о разгроме Советскими войсками японских агрессоров в Северо-Восточном Китае.

Как отметил Лю Цзялян, директор Северо-восточного китайского мемориального музея в честь павших бойцов, где проходит 4-дневная экспозиция, на выставке демонстрируются отснятые в то время фотоснимки, сделанные советскими военнослужащими на фронте рисунки и предметы, принадлежавшие бойцам Советской армии - участникам боев против Квантунской армии. Общее количество экспонатов - более 200.

По словам Лю Цзяляна, в 1945 году части советской армии вступили в Северо-Восточный Китай. В боях за освобождение Северо-Восточного Китая от японских захватчиков приняли участие воины Амурского военного округа, которые проявили мужество и самоотверженность. "Эта боевая дружба между народами Китая и России была скреплена кровью", - констатировал он.

По плану Северо-восточный китайский мемориальный музей в честь павших бойцов устроит ответную тематическую выставку в Амурской области, пишет RUSSIAN.NEWS.CN.