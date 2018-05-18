В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты

Не все музейный и выставочные площадки будут бесплатными



В этом году акция «Ночь музеев» пройдет в Приморье в тринадцатый раз. С 11 часов утра и до позднего вечера 19 мая посетителей будут ждать новые выставки, лекции, экскурсии по историческим местам Владивостока, семейные программы, мастер-классы для детей, уличные площадки и фудкорт.



В акции «Ночь музеев» в этом году примут участие: Главный корпус музея имени Арсеньева (Светланская, 20), Музей города (Петра Великого, 6), Дом путешественника Арсеньева (Арсеньева, 7Б), а также Приморская государственная картинная галерея (Алеутская, 12) и выставочные залы (Партизанский проспект, 12), Центр современного искусства «Заря» (проспект 100-летия Владивостоку, 155), Центр современной культуры «Хлебозавод» (Семеновская, 9) и другие культурные учреждения края, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Цена за входные билеты на разных площадках составит от 100 до 250 рублей, за экскурсионные маршруты по городу – от 200 до 400 рублей, вход на часть площадок (ЦСИ «Заря», ЦСК «Хлебозавод») будет свободным. Мероприятия начнутся в 11 утра и на большинстве площадок завершатся в полночь.



Многие мероприятия акции «Ночь музеев» подготовлены с расчетом на детскую аудиторию



Самый ожидаемый проект «Ночи музеев 2018» – выставка «Великий Новгород» из серии «Коллекционируя Россию». Открытие экспозиции состоялось накануне в Главном корпусе музея имени Арсеньева. Впервые на Дальнем Востоке на музейные полки выставили памятники письменности Древней Руси – коллекцию новгородских берестяных грамот XI-XV веков, а также другие экспонаты, повествующие о древнем русском городе и его жителях.



По словам организаторов выставки, приморский музей стал первым на Дальнем Востоке, где вниманию жителей и гостей региона представили уникальные новгородские берестяные грамоты. Директор департамента культуры Приморского края высоко оценил уникальную экспозицию.



«Выставка с экспонатами, попавшими к нам из Великого Новгорода, отражает русскую знаковость, которая представлена на бересте. На этих берестяных грамотах видно, какая душа была у народа, освоившего столь огромное пространство. Я надеюсь, что выставка будет иметь достойное экскурсионное сопровождение и будет значима для жителей Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока», – сказал директор департамента культуры Приморского края Владимир Соколов.



Новые выставки



Главный корпус музея имени Арсеньева помимо выставки о Великом Новгороде подготовил еще много интересного. Новая экспозиция «По следам бохайского царства» в Главном корпусе музея посвящена одной из самых загадочных страниц в истории Приморья – Государству Бохай. По еще одной новинке – воссозданной древней гробнице Князя Эсыкуя, обнаруженной первыми исследователями Приморья, в Ночь музеев проведет экскурсию кандидат исторических наук Станислав Прокопец. Коллекцию оружия из собрания музея – исторические предметы вооружения армии России и других стран – покажут на выставке «Магия клинка». В зале Археологии Приморья представят предметы из древнего и средневекового периода в истории края. Узнать о жизни Владимира Клавдиевича Арсеньева можно будет из экспозиции под названием «В поисках страны Удэхе».



Дом путешественника Арсеньева откроется для посетителей после ремонта и реэкспозиции специально к Ночи музеев. Там пройдут обзорные экскурсии от сотрудников и лекция «Становление путешественника. 1900-1910 гг.» о первых экспедициях Арсеньева на Дальнем Востоке.



Музей города на ул. Петра Великого приготовил новую выставку – «Корабли и люди». Она связана с событиями войны между Российской и Японской империями. Также гостям предлагают посетить экспозицию «Старый Чердак». Место, где каждый сможет заглянуть в совсем недавнее прошлое и встретиться со своим детством – старыми игрушками и атрибутами истории, которые традиционно складируются в таких местах.



Приморская государственная картинная галерея в Ночь музеев представит редкие экспонаты из запасников. Вечер наполнят интересные театральные постановки, выступления танцевальных коллективов и особая концертная программа.



Центр современного искусства «Заря» готовится представить выставки, экскурсии, детские творческие мастерские, образовательные программы, кинопоказы, концерты, арт-ярмарку и мероприятия сообщества независимых артистов в области экспериментального звука и технологий SoundArtist.ru.



Центр современной культуры «Хлебозавод» с 11.00 до 23.00 будет проводить бесплатные организованные экскурсии каждый час. Часть из них будут адаптированы под юных слушателей. Дети смогут узнать, что такое научное искусство.



Экскурсии по городу и уличные площадки



Уличные экскурсии по городу будут начинаться от Главного здания музея имени Арсеньева и Музея города. С 11.00 до 18.30 дети и взрослые смогут узнать: что такое «Миллионка», каким был Владивосток времен Элеоноры Прей, что за легенды складывали об улице Алеутской, где находился японский квартал и многое другое.



Познавательные прогулки проведет экскурсионное бюро «Время города», а рассказчиками станут экскурсоводы и сотрудники Музея имени Арсеньева – Виктор Шалай, Лариса Дударовская, Анна Афанасьева, Валерий Ким и другие.



От Музея Города на ул. Петра великого, 6 стартуют экскурсии об улице Суйфунской, старых двориках Владивостока и той жизни, что там протекала.



В Адмиральском сквере с 12.00 до 20.00 будут работать игротека и детские мастер-классы. В 13.00 прозвучит авторская лекция руководителя Музея Города Владислава Марущака «Последняя война Василия Верещагина», а в 15.00 часов о кинематографе Русско-японской войны расскажет старший научный сотрудник Музея Города Дмитрий Рыкунов.



В музей с детьми



Многие мероприятия акции «Ночь музеев» подготовлены с расчетом на детскую аудиторию. Совершить «Музейное путешествие» предлагают родителям вместе с детьми от двух лет. Каждому участнику будет выдана маршрутная карта, с помощью которой взрослый сможет пройти по музею и выполнить задания вместе с ребенком. Завершить маршрут можно в любой из точек. Программа будет работать в Главном корпусе музея с 11.00 до 17.00. Для детей постарше подготовили специальный проект – «Кошелек эпохи революции». В музее пройдут лекции о многообразии денег и их заменителей, бытовавших сто лет назад, и мастер-класс, где любой сможет проверить подлинность банкнот на профессиональном оборудовании.



Детям от пяти лет предлагают узнать, как писали наши предки без тетрадей и ручек. Программа «Письменность» будет проходить в 11.00, 13.00 и 15.00. Сделать брелок и дневник путешественника смогут своими руками дети от шести лет на мастер-классах в Доме путешественника Арсеньева.



В Музее Города можно проникнуться морской тематикой: здесь подготовили мастер-класс по мультипликации «Корабли и люди» (для детей от семи лет) и мастер-класс «Мой боевой кораблик» (от пяти лет). Проект «Сказки с молоком» будет интересен детям и взрослым. В 13.00 часов прочтут и проиллюстрируют на экране в режиме реального времени сказку Андерсена «Гамельнский крысолов», в 18.00 – сказки Шварца: «Сказка о потерянном времени» и «Новые приключения Кота в сапогах». В 20.00 для аудитории 16+ прочитают уже взрослый текст – «Пятый» под авторством Александра Китенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.