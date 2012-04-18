Париж рукоплескал якутам

В Париже прошли Дни Якутии. Пока официальная делегация Республики Саха (Якутии) во главе с председателем правительства Галиной ДАНЧИКОВОЙ работала в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, концертная программа «Северное сияние над Парижем» в постановке Андрея БОРИСОВА произвела настоящий фурор у французских зрителей.

Зал вместимостью 1,5 тысячи мест, был полностью заполнен сотрудниками ЮНЕСКО и представителями дипломатического корпуса. Публика стоя рукоплескала якутским артистам, представившим фееричное зрелище на основе сюжета Олонхо «Эллэй Боотур» с элементами якутской традиционной культуры, включая игру на хомусе и традиционные якутские танцы.

Яркой кульминацией представления под бессмертную музыку Мишеля ЛЕГРАНА стал своеобразный комплимент российско-французской дружбе и культурным связям – над сценой взметнулись зонтики, составившие цвета российского и французского триколора.

«Дальневосточный капитал».