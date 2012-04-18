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Лучший музей – в Комсомольске-на-Амуре
Музей изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре вновь признан лучшим музеем Хабаровского края. Это почётное звание уже присуждалось ему три года назад.
Его двери впервые открылись в январе 1966 года. Сегодня он является одним из важнейших центров культуры Дальнего Востока страны, где преумножаются лучшие традиции музейного дела, а также ведётся большая исследовательская и просветительская работа. С его бесценными экспонатами хорошо знакомы ценители искусства не только в Хабаровском крае, но и далеко за его пределами.
В настоящее время в собрании музея их более 14 000. Широко представлено искусство послереволюционного периода, уникальна коллекция российской и зарубежной промышленной графики, охватывающая большой период с 1870-х до 1960-х гг. Особое место занимают работы коренных народов Приамурья – нанайцев, ульчей, удэгейцев, нивхов, эвенов, эвенков. Зарубежное искусство представлено произведениями художников Китая, Кореи, Японии, США и др. стран мира.
Кроме того, музей ведет целенаправленную собирательскую и научно-исследовательскую работу по изучению искусства российского Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Дальневосточный капитал».
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