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«Камчатская весна» фестивалила в «Кочующей столице»

18 Апреля 2012, 23:28 | Дальний Восток

На Камчатке начало весны ознаменовалось сразу двумя фестивалями. Один – «Камчатская весна» – в этом году стал участником Всероссийского проекта Культурная олимпиада «Сочи-2014», в который вошли лучшие культурные мероприятия России. Другой – фестиваль-конкурс «Кочующая столица» – привлек внимание к вопросам сохранения и развития уникальной культуры и традиций коренных малочисленных народов.

«Камчатская весна» представила широкий спектр зрелищ – от концертов камерной и вокально-хоровой музыки до спектаклей и выставок. Не обошлось без именитых российских и зарубежных гостей, среди которых были обладатель гран-при Guitar Foundation of America гитарист Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ, участники проекта «Тенора XXI века» скрипач Карэн ШАХГАЛДЯН и пианистка Ксения БАШМЕТ, лауреат международных конкурсов, тенор Юрий РОСТОЦКИЙ, заслуженный артист России дирижер Михаил АРКАДЬЕВ и другие. К слову, впервые в рамках фестиваля работники культуры полуострова отметили свой профессиональный праздник программой «Жизнь как чудо». Завершил фестиваль мужской грузинский хор «Мдзлевари».

А фестиваль-конкурс народного творчества коренных малочисленных народов Севера «Кочующая столица» собрал более 200 участников. В его программе – выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел, церемония награждения победителей и участников,гала-концерт лучших творческих коллективов и солистов. Гостями фестиваля-конкурса стали ансамбли этнического танца «Мэнго», «Нулгур», «Коритэв» и другие.

Организаторы – министерство образования и науки края и Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» – преследовали цель открыть новые творческие имена, привлечь внимания общественности к вопросам сохранения и развития уникальной культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Судя по количеству зрителей, им это удалось.

«Дальневосточный капитал».

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