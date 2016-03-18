Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"

Леонардо Ди Каприо поблагодарил жителей Якутии за оригинальный «Оскар». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», сделал он это через свой аккаунт в Instagram.

Актер разместил фотографию подарка на своей страничке в социальной сети и написал: «Спасибо народу Якутии за этот удивительный подарок, особенно женщинам, пожертвовавшим драгоценный материал, который пошел на создание статуэтки. Якутия - самое холодное населенное место не только в России, но и вообще на Земле, к сожалению, этот регион очень уязвим для климатических изменений. Глобальное потепление является угрозой образу жизни и естественной среде обитания проживающих там людей».

Напомним, якутский «Оскар» сделан из серебра и держит в руках золотой сосуд для кумыса под названием чороон, а зовут российского побратима американского истукана "Эллэй - смотрящий на звезды". Оригинальный "Оскар" Ди Каприо дали за лучшую мужскую в фильме "Выживший".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.