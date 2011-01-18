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В царстве ароматов
Ароматы - одна из важнейших составляющих образа стильного и респектабельного человека. У каждого из нас есть свой фаворит в калейдоскопе всевозможных запахов. Не только почувствовать, но и лицезреть в живую их можно было в ночном клубе "Давыдов" на шоу Fashion Fragrance, приуроченном к открытию нового магазина ИЛЬ ДЕ БОТЭ по адресу ул. Светланская, 37а.
Мероприятие было закрытым, вход только по пригласительным, однако гостей оказалось довольно много, но это совсем не повредило атмосфере вечера. Всех ожидал фуршет с канапе и пирожными. И, наконец, само шоу. На подиум, украшенный переливающимися кристаллами и стразами, выходили девушки-модели в роскошных костюмах, изображавших флаконы всемирно известных ароматов.
Всего в показе Fashion Fragrance участвовало 26 парфюмерных образов, начиная с Givenshy Organza и заканчивая Paco Rabanne Ultraviolette. Это было незабываемое путешествие в мир Красоты и Высокой моды. На подиуме "ожили" легендарные ароматы ведущих мировых брендов.
Кульминацией дефиле стала девушка в изысканном платье невесты, символизирующем мир Ароматов и Красоты ILE DE BEAUTE. Подготавливали моделей к показу мастера учебного центра "Ильдар Студио", причем над визажем и прическами работали как ученики, так и преподаватели.
Еще одной особенностью этой светской вечеринки стали таинственные зоны. В зоне "Аромагороскоп" все присутствующие имели возможность получить свой гороскоп ароматов, составленный профессиональным астрологом и специалистом по парфюмерии. В зоне "Красота" профессиональный стилист визажист помогал подобрать новые оттенки макияжа.
В зоне "Преображение" каждый желающий мог сфотографироваться в новом образе. Зона "Арт-студия" предлагала сделать оригинальный рисунок на теле с помощью художника - специалиста по боди-арту. Зону "Цветы" отдали на откуп флористам, которые создавали великолепные украшения из свежих цветов. В завершение каждый гость получил подарок от ИЛЬ ДЕ БОТЭ.
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