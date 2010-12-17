Генеральное Консульство США во Владивостоке и Галерея Арка представляют выставку карикатуры Дэрила КЭЙГЛА (США) и Джона КУДРЯВЦЕВА (Россия) «Картинки для взрослых: отражение жизни», которая проводится под эгидой Двусторонней Российско-Американской Президентской комиссии.

Для россиянина Джона Кудрявцева карикатура была и творческим этапом, и средством заработка в первой половине 1980-х, в период работы в приморской краевой газете «Красное знамя». Сегодня этот вольный художник живёт в самом сердце старого Владивостока. Мощённый булыжником дворик упирается в дверь мастерской, за порогом которой открывается пространство иных измерений, частичку его можно увидеть на выставке.

Для его американского коллеги карикатура – не этап, а дело всей жизни. Сегодня Дэрил Кэйгл – редакционный карикатурист в компании MSNBC.com, до этого вёл ежедневную карикатурную рубрику в Tribune Media Services, работал в Hawaii’s Midweek newspaper, интернет-журнале Slate. Его работы изящны и элегантны, наполнены тонким добрым юмором. Его аудитория – миллионы зрителей как в США, так и за их пределами.

Художники высокого творческого полёта, Дэрил и Джон, живущие на разных берегах Великого океана, дают нам ещё одну возможность почувствовать то, что нас сегодня объединяет и помогает стать чуточку добрее.