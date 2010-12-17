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"Стардэнс" стартовал

17 Декабря 2010, 17:34 | Дальний Восток

Прошедший с триумфом танцевальный конкурс «Стардэнс» (I тур), в котором участвовали звезды политики и бизнеса Приморья, при поддержке Управления культуры Приморского края, оказался во всех смыслах звездным. Во-первых, он проходил под патронажем Танцевального Совета ЮНЕСКО в России, во-вторых, хореографы-постановщики и профессиональные танцоры, выступившие в парах с конкурсантами, – весьма титулованные спортсмены – и сами по себе оказались яркими звёздами! Конкурс сейчас у всех на устах – болельщики испытали бурю эмоций и ждут продолжения, а Театр танца «Академия» готовит конкурсантов ко II туру, который состоится 5 марта 2011 года.

Своими впечатлениями поделилась художественный руководитель конкурса Юлия БАРХАНОВА: «Это такой формат действа, о котором я мечтала долгое время – не пафосная «ярмарка тщеславия», а честное соревнование в серьезном виде искусства». Клуб «Арена», где проходил конкурс, по такому случаю превратился в уютный концерт-холл, и зрители с удовольствием погрузились в атмосферу блюза, джаза, регги, вальса и фокстрота. Публика оказалась весьма представительной, что не преминул заметить директор театра им. Горького, член профессионального жюри Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ: «Я вижу в зале депутатов Законодательного собрания Виктора ПИНСКОГО, Оксану РЫБАЛКО, Викторию НИКОЛАЕВУ, Джамбулата ТЕКИЕВА, солиста балета Мариинского Театра Александра СТРОКИНА и других ярких и интересных личностей...».

Появление конкурсантов на сцене вызвало бурю эмоций: красивые, в феерических костюмах, сверкающие в лучах софитов стразами и улыбками, они выглядели очень взволнованными, чего никто не ожидал от людей такого общественного статуса и публичности. Это было очень трогательно! Танцевальные номера завораживали: правильная осанка, отточенные элементы, ритмичность и изрядно подзабытые в последние годы Изысканность и Элегантность танцующего человека вызвали у всех ностальгические чувства утраченной эпохи балов.

«Я сам в детстве занимался бальными танцами и знаю, какой труд скрывается за красивыми танцевальными па, – сказал ведущий и специальный гость конкурса Тимур РОДРИГЕЗ, – и здорово, что такие серьезные люди не боятся выйти в центр бального круга».

С удовольствием делился впечатлениями и Дмитрий АСТРАХАН: «Для меня это совершенно неожиданно – и уровень мероприятия, и атмосфера, и наличие у конкурсантов очень важного, но редкого для статусных персон чувства самоиронии». Кстати, оценивало конкурсантов очень компетентное жюри: народный артист России Ефим Звеняцкий, известный российский кинорежиссер Дмитрий Астрахан, заслуженный артист России Алексей ТУРКАЛОВ, судья высшей республиканской категории, вице-президент федерации танцевального спорта Игорь АБАТУРОВ и генеральный директор Танцевального Совета ЮНЕСКО в России Екатерина ЛУЦКО.

Лидером I тура среди женщин стала Татьяна ВАРНАКОВА, среди мужчин – Игорь ХРУЩЕВ и Дмитрий ВЛАДИМИРОВ. Специальным упоминанием жюри были отмечены румба Галины НОМЕРОВСКОЙ, танго Ирины БЕРДАНОВОЙ, а также секвей Виктора ПИНСКОГО-младшего, выступившего в номинации «Анонс STARDANCE-2011» в возрастной категории до 30-ти лет. Но главное, что «Стардэнс» действительно стал СОБЫТИЕМ в жизни Приморья! Изысканная, но не пафосная атмосфера, прекрасная музыка, яркие впечатления и благородная миссия – продвижение идеи культурного и эстетически-наполненного досуга – все это стало настоящим открытием применительно к формату светского мероприятия приморской столицы. «Сила, блеск и элегантность конкурса – это заслуга его создателя – Театра cовременного nанца Академия», шаг к осуществлению мечты – прославить Владивосток как город высокой культуры, – резюмирует Лилия ЕРЕМЕНКО, учредитель конкурса «Стардэнс». – И я искренне рада, что этот призыв, обращённый к интеллигенции, нашёл столь живой отклик. Я увидела на этом празднике нечто, поразившее меня до глубины души: когда танцуют молодые девушки и юноши – это феерично, весело, сексапильно. Но когда танцуют взрослые мужчины и женщины – в голову приходят совсем другие мысли: о быстротечности времени и ценностях жизни – это танцует сама Жизнь!»

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