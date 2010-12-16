Абонемент выходного дня: «В музей всей семьей»

В Приморском государственном объединённом музее имени В.К. Арсеньева проходят мероприятия и программы, посвящённые 120-летию открытия музея во Владивостоке.

Желающие могут познакомиться на экспозициях с уникальными экспонатами и коллекциями из фондов музея:

1-й этаж – «Животный и растительный мир Приморского края».

2-й этаж - до 31 декабря - выставка «Прощание с Тартарией: исследование Приморья в XVIII веке», приуроченная к Году Франции в России;

Выставка-книга «Элеонора Прэй. Письма из Владивостока».

18 декабря, суббота, в 14.00 – лекция «Зимние забавы горожан г. Владивостока. XIX век».

Посетив лекцию, можно узнать, какие зимние развлечения были доступны жителям Владивостока в конце XIX - начала XX веков, как обустраивались катки, где горожане проводили много времени: море электрического света, звуки духового оркестра и беседки с горячим чаем рядом; о конных бегах на льду бухты Золотой Рог, снежных боях и ледяной крепости на берегу Амурского залива.

19 декабря, воскресенье, и 25 декабря, суббота, в 14.00 - тематическая экскурсия «Этюды о старом Владивостоке».

Материалы экспозиции «Этюды о Старом Владивостоке» помогут восстановить летопись событий Владивостока, передающих особенности его становления и развития с 1860 года до наших дней.

26 декабря, воскресенье, в 14.00 - мастер-класс «Рождественская открытка»

Первая рождественская открытка была создана в 1794 г. Посетив мастер-класс, вы узнаете историю создания открытки, а также своими руками изготовите настоящую рождественскую открытку, которая станет оригинальным подарком для ваших близких.