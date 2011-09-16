Люди и город: мост через фотообъектив

Известный магаданский фотограф и издатель Павел ЖДАНОВ приглашен университетом Вилламет (США) подготовить и провести семинары в рамках фотовыставки «Магадан: люди и город», представляющей его собственные работы и Андрея ОСИПОВА.

Организатором выставки, которая расскажет о жизни в Магадане в новом тысячелетии, выступило отделение русского языка кафедры немецкого и русского языков университета Вилламет. На ней будет представлено пятьдесят фотографий, отображающих повседневную жизнь магаданцев и богатую природу Колымы.

«Эти удивительные снимки очень точно передают ощущение времени и места, о котором мало кто из нас знает, - говорит профессор Марлин МУР. - В жизни людей и природе Магадана и Тихоокеанского Северо-Запада наверняка есть много общего, и мы надеемся на то, что выставка поможет нам лучше понять друг друга».

К слову, в прошлом году подобная выставка состоялась в Канаде. Диалог магаданских фотографов с Азиатско-Тихоокеанским регионом продолжается.