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Продолжение "Над пропастью во ржи" выходит в год 60-летия романа
Автор книги "60 лет спустя: пробираясь сквозь рожь" (60 Years Later: Coming Through the Rye) - шведский издатель Фредрик Колтинг (Fredrik Colting) - выпустил под псевдонимом Джон Дэвид Калифорния (John David California).
В неофициальном продолжении легендарного романа рассказывается история 76-летнего Мистера К, прототипом которого стал главный герой "Над пропастью во ржи" подросток Холден Колфилд. Мистер К совершает путешествие по мотивам скитаний оригинального персонажа: сбегает из дома престарелых (у Сэлинджера - школы) и возвращается назад в родной Нью-Йорк. Перекликаясь с оригиналом, книга заканчивается сценой у карусели в Центральном парке.
Выходу книги предшествовал долгий судебный процесс: юристы Сэлинджера назвали ее "плагиатом", но адвокаты Колтинга заявили, что это пародия на роман, а не его продолжение. Критики же назвали произведение "фан-литературой" и "безвредной ерундой".
Книга "60 лет спустя: пробираясь сквозь рожь" уже была опубликована в Швеции и Великобритании два года назад, однако юристы Сэлинджера в июле 2009 года, за шесть месяцев до смерти писателя, добились в суде запрета на публикацию "продолжения" в США, а его распространение в других странах было приостановлено. В начале этого года, по сообщению журналов Publishers' Weekly и The Bookseller, была, наконец, достигнута договоренность о публикации книги.
В результате соглашения, подписанного в декабре 2010 года, Колтинг согласился не издавать и не распространять книгу в США и Канаде до истечения авторских прав на оригинал, но получил право на ее публикацию в других странах. Однако существует и ряд ограничений. Так, Колтингу запрещено посвящать книгу Сэлинджеру, упоминать в ней "Над пропастью во ржи" (The Catcher in the Rye) и даже ссылаться на предшествующий судебный процесс. Книгой заинтересовались издатели из шести стран, где она будет опубликована уже в этом году.
Знаменитый роман американского писателя Дж.Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи" вышел в 1951 году и оказал большое влияние на мировую культуру второй половины XX века. В этом году произведению исполняется 60 лет. Недавно были опубликованы письма Сэлинджера, свидетельствующие о том, что он продолжал писать и после последней официально изданной его повести в 1965 году "16-й день Хэпворта 1924 года" (Hapworth 16, 1924), пишет РИА Новости.
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