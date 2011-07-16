В Якутии установили рекорд Гиннесса

Участники международного фестиваля варганной музыки «Хомус в культурном пространстве» в Якутске установили рекорд Гиннесса, сыграв одновременно на 1344 варганах-хомусах.

Хомус, или якутский варган, – самый популярный в Якутии национальный музыкальный инструмент. Выполненный из кованой стали, он отличается большим язычком, который позволяет добиваться низкого, длительного и громкого звука, отличного от звучания варганов других народов. Считается, что вибрации язычка хомуса прокладывают играющему путь в мир духов.