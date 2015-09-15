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Команда Сбербанка примет участие в Международном полумарафоне "Мосты Владивостока"
Несколько десятков сотрудников Сбербанка в Приморье выйдут на старт 26 сентября.
Первый Международный полумарафон «Мосты Владивостока» пройдет в Приморье 26 сентября (суббота) по Русскому мосту и острову Русский. Команда сотрудников Приморского отделения банка выйдет на старт вместе с любителями и профессионалами бега с Дальнего Востока России и соседних азиатских государств. Марафонцам предстоит преодолеть одну из трех дистанций – 5, 10 или 21 километр – и финишировать на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
«Наш коллектив традиционно поддерживает культуру спорта и здорового образа жизни, - рассказал Андрей ЖАРСКИЙ, заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк. – Старт на Русском мосту через пролив Босфор Восточный, одна из красивейших беговых трасс и три дистанции на 5, 10 и 21 км дают возможность любителям бега проверить свои силы и при этом насладиться природой островных территорий Владивостока. Международный полумарафон «Мосты Владивостока» призван стать праздником для всех любителей бега и объединить поклонников здорового образа жизни Дальнего Востока. Наш коллектив с удовольствием присоединяется к марафону».
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