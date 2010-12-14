В ДВГТУ выбрали лучшее «Вузовское кино»

В Пушкинском театре ДВГТУ в пятницу, 10 декабря, прошла церемония закрытия Шестого международного фестиваля «Вузовское кино». Студенческие работы на фестиваль представили 11 российских вузов, а также университеты США, Японии и Кореи. Помимо конкурсного просмотра фильмов, на базе ДВГТУ известные приморские кино- и фотохудожники провели серию тематических мастер-классов.

«Фестиваль призван продемонстрировать то, на что сегодня способна молодежь, - отметил ректор ДВГТУ, президент фестиваля «Вузовское кино» Анвир Фаткулин. - Это наша лепта в формирование нового российского общества, поощрение творческой свободы молодежи, ее интеллектуального поиска. Что означает для нас этот фестиваль? Несомненно, это новые имена, яркие творческие работы, это конкурс, это награды и победители, это праздник. Однако мы проводим это мероприятие не только для того, чтобы посмотреть и оценить новые фильмы, не только для того, чтобы участники фестиваля могли пообщаться друг с другом. Сегодняшней России нужны люди активные, люди ищущие, люди творческие. Поэтому мы делаем все для того, чтобы наши студенты могли раскрыть себя. И этот фестиваль - вклад в развитие российского общества, в развитие той молодой инновационной державы, которая, надеюсь, скоро будет. Международный формат события - это не дань моде, мы представляем частичку своего культурного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в свою очередь, наблюдаем за творчеством наших ближайших соседей».

Конкурсные просмотры представленных фильмов проходили на площадках фестиваля в течение 5 дней. В итоге на церемонии закрытия были названы имена победителей в разных номинациях. Так, победителями в номинации «Студенческий игровой фильм» стали студенты ДВГТУ Георгий ШПАК с фильмом «Фуникулер» и Надежда БРЮХАНОВА с фильмом «Мари». Лучшим учебным фильмом жюри признало тематическую ленту «Электробезопасность» Анатолия СЕРГЕЕВА, научно-популярным фильмом - ленту «Крепость Владивосток» видеостудии ВГУЭС. В номинации «Презентационный фильм» были отмечены работы Университета технологии и образования Республики Корея и Университета Саппоро (Япония). В публицистической номинации лучшим был признан фильм «Ленд лиз» Иннокентия ИВАНОВА и члена профессорского клуба ЮНЕСКО Александра ГРУЗДЕВА из Санкт-Петербурга.

За «Первые шаги в кино» авторитетное жюри конкурса отметило работу Александра ПОТОПЯК за фильм «Как охотник Димдига за солнцем ходил». Лучшей студенческой операторской работой был назван фильм «Пушкинская - улица студенческая» Ивана СВЯТУХИ из ДВФУ.

«Любой маститый автор когда-то был студентом, он пробовал себя в творчестве, ошибался, - прокомментировала итоги фестиваля заместитель главы администрации Владивостока Наталья МАЛЬЦЕВА. - И поэтому роль уникального фестиваля «Вузовского кино» трудно переоценить. Я считаю, должно быть больше того искусства, которое понятно нашей молодежи, которое делается руками молодых и разговаривает с ними на одном языке. Такое творчество обязано быть массовым».

C поздравлениям к победителям обратился и креативный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого» и член жюри фестиваля «Вузовское кино» Александр ДОЛУДА. «Знаю не понаслышке, как непросто делаются подобные мероприятия. Шесть лет для кинофестиваля - определенный водораздел, и, надеюсь, эта хорошая традиция смело этот рубеж перешагнет. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку организаторам, участникам фестиваля. Молодым талантам необходимо пробовать себя, штурмовать профессиональные высоты. За такими ребятами будущее».