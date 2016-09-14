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Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
Американский актер Стивен Сигал заявил, что может получить российское гражданство в будущем. Об этом он сказал журналистам в Южно-Сахалинске, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РИА Новости».
«Я думаю, российское гражданство — где-то на горизонте. Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут», — заявил Сигал.
Он отметил, что ему нравится Россия своей богатой культурой. Также, по словам Сигала, на Сахалине есть очень хороший потенциал для ведения бизнеса. «Меня привлекает местоположение Сахалина, он находится рядом с Японией», — сказал актер.
От "Золотого Рога" добавим, что интерес актера к Стране восходящего солнца вызван, прежде всего, его увличением японским единоборством айкидо.
Кстати, помимо американского гражданства у Сигала есть гражданство Сербии, которое он получил в январе этого года. В марте 2014 года актер уже заявлял о возможном получении российского гражданства.
«В Америке нет запрета иметь гражданство других стран. Но я ни в коем случае не намерен отказываться от гражданства США, потому что люблю свою страну и верю в нее. Хотя и против российского гражданства ничего не имею.
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