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Эксперт Смитсоновского института поделится опытом сохранения архитектурного и исторического наследия с коллегами из Владивостока

14 Марта 2013, 16:53 | Дальний Восток

17 марта на Дальний Восток прибывает Эми Баллард (Amy Ballard), старший специалист по сохранению исторического наследия Смитсоновского института (Вашингтон, Округ Колумбия). 

Эми Баллард проведет презентации, встречи и дискуссии с учеными, работниками правительственных структур, деятелями культуры и искусства Владивостока и Хабаровска с целью обмена опытом относительно способов сохранения культурного наследия в современных динамично развивающихся городах, сообщили ZRPRESS.Ru в Генеральном консульстве США.
 
«Смитсоновский институт является не только крупнейшим музейным комплексом мира, объединяющим 19 музеев, но и мощной образовательной и научной организацией, - рассказывает Генеральный консул США во Владивостоке Сильвия Курран (на фото). – В состав Смитсоновского института входят 9 научно-исследовательских центров. Эми Баллард является одним из ведущих специалистов отдела сохранения архитектурного и исторического наследия,  и имеет огромный опыт в этой области – от проведения выставок до экспертизы дизайнерских и строительных проектов». 
 
Уникальные знания Эми Баллард востребованы и в России. Госпожа Баллард  сотрудничает с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры в рамках международной программы с Санкт-Петербургом, а также выступает в роли советника в ряде совместных выставочных и научных проектов.  Российская сторона отметила заслуги американского эксперта медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», а в 2009 году Эми Баллард стала стипендиатом Фонда им. Д.С. Лихачева. 
 
«Визит Эми Баллард стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США с администрацией Приморского края и правительством Хабаровского края, - говорит Генкоснул Сильвия Курран, - Полагаю, что встречи и дискуссии Эми Баллард с экспертным сообществом и общественностью региона дадут новый импульс развитию культурных связей России и США на Дальнем Востоке».  
 
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: история  Сильвия Курран  международное сотрудничество  Генконсул США во Владивостоке  Смитсоновский институт 






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