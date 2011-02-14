Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Взгляд в завтра из Народного зала
В Культурно-развлекательном центре профсоюзов (НУК КРЦП) идет ремонт. Впервые за последние 30 лет меняются трубы, сантехника, полы. Год назад полностью перестелили кровлю. Творческими и строительными планами делится директор Некоммерческого учреждения культуры "Культурно-развлекательный центр профсоюзов".
В преддверии нового сезона самое время подвести итоги прошлого года и составить планы на будущее, считает директор НУК КРЦП Владимир Исаков.
- Как давно в здании центра не делали ремонт?
- С 70-х годов здесь ни разу не было нормального ремонта, даже косметического. Дальше тянуть было нельзя, центр разрушался на глазах. Поскольку в самом плачевном состоянии была кровля - в любой момент могла рухнуть - ремонт начали именно с нее. Сейчас она полностью отремонтирована. Проблемы были и с крышей в Зеркальном зале, которая тоже могла обрушиться. По всему ее периметру сейчас установлены железные балки, продолжается ремонт зала. Все здание впервые оборудовали пожарной сигнализацией. Поменяли витражи-конструкции, расположенные снаружи здания, которые уже давно пришли в негодность, что представляло угрозу для людей.
Недавно, кстати, выдержали пожарную проверку. Представляете, здание 9 тыс. кв. м - и ни одного замечания. Год назад по итогам такой же проверки нам выдали предписание на устранение 40 нарушений.
Сейчас задача - поменять все стояки и трубы, они никогда не менялись и прогнили насквозь. Летом будет сделан ремонт в одном из репетиционных залов. И главное, конечно, начать реконструкцию Народного зала.
- Что в нем будет?
- Проект таков, что всё здание завязано на этот зал. Именно он является главным помещением культурно-развлекательного центра, использовать его можно только как концертный зал. Здесь крутящаяся сцена и все, что надо для организации творческих выступлений, но зал нужно привести в соответствие современным требованиям, чтобы и наши детские коллективы могли выступать в комфортных условиях, и зрителям было приятно наслаждаться их творчеством. Планируем заменить паркет, обновить сцену, поменять кресла для актового зала.
- Тогда, наверное, на аренде можно будет зарабатывать больше?
- Если вы про детские концерты, то мы на них не зарабатываем. Самая большая сумма, которую мы получили с концерта в этом году, была около 8 тыс. руб. Наши условия - половина выручки от реализации билетов, вторую половину отдаем организаторам концерта. Другие залы такого же уровня сдаются совершенно на иных условиях. Людям называют фиксированную сумму аренды - несколько десятков тысяч рублей, при этом арендодателя вообще не волнует, соберут ли организаторы концерта хоть какие-то деньги. Понятно, что ни один детский коллектив это не потянет. Более того, если какой-то коллектив хочет дать на нашей сцене бесплатный концерт, мы не берем денег за использование зала. Наши творческие коллективы считают возможным давать бесплатные концерты каждые выходные. Уже в конце этого сезона мы планируем проводить подобные мероприятия хотя бы раз в месяц или раз в две недели.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо