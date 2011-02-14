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Взгляд в завтра из Народного зала

14 Февраля 2011, 11:52 | Дальний Восток

В Культурно-развлекательном центре профсоюзов (НУК КРЦП) идет ремонт. Впервые за последние 30 лет меняются трубы, сантехника, полы. Год назад полностью перестелили кровлю. Творческими и строительными планами делится директор Некоммерческого учреждения культуры "Культурно-развлекательный центр профсоюзов".

В преддверии нового сезона самое время подвести итоги прошлого года и составить планы на будущее, считает директор НУК КРЦП Владимир Исаков.

- Как давно в здании центра не делали ремонт?

- С 70-х годов здесь ни разу не было нормального ремонта, даже косметического. Дальше тянуть было нельзя, центр разрушался на глазах. Поскольку в самом плачевном состоянии была кровля - в любой момент могла рухнуть - ремонт начали именно с нее. Сейчас она полностью отремонтирована. Проблемы были и с крышей в Зеркальном зале, которая тоже могла обрушиться. По всему ее периметру сейчас установлены железные балки, продолжается ремонт зала. Все здание впервые оборудовали пожарной сигнализацией. Поменяли витражи-конструкции, расположенные снаружи здания, которые уже давно пришли в негодность, что представляло угрозу для людей.

Недавно, кстати, выдержали пожарную проверку. Представляете, здание 9 тыс. кв. м - и ни одного замечания. Год назад по итогам такой же проверки нам выдали предписание на устранение 40 нарушений.

Сейчас задача - поменять все стояки и трубы, они никогда не менялись и прогнили насквозь. Летом будет сделан ремонт в одном из репетиционных залов. И главное, конечно, начать реконструкцию Народного зала.

- Что в нем будет?

- Проект таков, что всё здание завязано на этот зал. Именно он является главным помещением культурно-развлекательного центра, использовать его можно только как концертный зал. Здесь крутящаяся сцена и все, что надо для организации творческих выступлений, но зал нужно привести в соответствие современным требованиям, чтобы и наши детские коллективы могли выступать в комфортных условиях, и зрителям было приятно наслаждаться их творчеством. Планируем заменить паркет, обновить сцену, поменять кресла для актового зала.

- Тогда, наверное, на аренде можно будет зарабатывать больше?

- Если вы про детские концерты, то мы на них не зарабатываем. Самая большая сумма, которую мы получили с концерта в этом году, была около 8 тыс. руб. Наши условия - половина выручки от реализации билетов, вторую половину отдаем организаторам концерта. Другие залы такого же уровня сдаются совершенно на иных условиях. Людям называют фиксированную сумму аренды - несколько десятков тысяч рублей, при этом арендодателя вообще не волнует, соберут ли организаторы концерта хоть какие-то деньги. Понятно, что ни один детский коллектив это не потянет. Более того, если какой-то коллектив хочет дать на нашей сцене бесплатный концерт, мы не берем денег за использование зала. Наши творческие коллективы считают возможным давать бесплатные концерты каждые выходные. Уже в конце этого сезона мы планируем проводить подобные мероприятия хотя бы раз в месяц или раз в две недели.

Автор: Дарья Сорокина
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