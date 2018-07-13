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Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн

13 Июля 2018, 12:38 | Дальний Восток

Сайт Primorye.ru пополнился разделом «Афиша». В нем читатели узнают о мероприятиях, проходящих во Владивостоке, а также смогут купить билеты онлайн. Сервис реализован совместно с проектом TYSA.RU.

В разделе представлены концерты, вечеринки, квесты, тренинги, мастер-классы, мероприятия для детей и другие события. Сортировка помогает выбирать мероприятия по времени и типу.

«Мы постепенно расширяем сервисную составляющую портала, стремясь сделать его еще более полезным и в то же время удобным для пользователей. Так, чтобы жители Приморья могли получить здесь полную и достоверную информацию обо всем, что происходит в Приморье. Логичным продолжением стал раздел «Афиша» с возможностью купить билеты на мероприятия. Такой формат позволяет читателям не только быть в курсе культурной жизни, но экономить время на покупке билетов», ­– отмечает Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

«Я очень рад, что культурная жизнь в нашем регионе развивается, становится интересной, яркой и насыщенной. А наша задача сделать так, чтобы за всем этим многообразием событий было удобно следить и не пропустить ни одного из них. 

И наши партнеры – портал Primorye.ru активно помогают нам в этом. Благодаря новому разделу Афиша, жители и гости Приморья смогут не только получить информационный заряд на весь день, но и спланировать свой досуг», – Сергей Мудров, руководитель медиа-проекта TYSA.RU.

Досье "Золотого Рога": TYSA.RU ­– это навигатор в развлекательной и культурной жизни города! Анонсы мероприятий, актуальные новости, фотоотчеты и онлайн билеты - всё это и даже больше можно найти на сайте tysa.ru и в мобильном приложении!  А удобство покупки билетов в кино, театр, на концерты, хоккей и другие события в одном приложении стало преимуществом компании и неотъемлемой частью современной жизни.

Досье "Золотого Рога": Primorye.ru – сайт о жизни Приморского края. Ежедневно 16 СМИ публикуют до 250 заметок о том, что происходит в регионе. Благодаря этому посетители видят актуальные события на одной площадке. Здесь же представлены новости от администрации края и города. Отличием сайта является рейтинг новостей «Самое популярное за 6 часов», который формируют сама аудитория. Самые читаемые публикации закрепляются в верхнем поле, и новые посетители сразу видят, что важно для жителей региона.  Кроме того, доступна информация о погоде, курсах валют (сводка по нескольким банкам). Зайдя в раздел Госуслуги, жители региона могут оперативно заказать необходимые услуги и получить информацию.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: культура  онлайн  билеты  афиша 






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