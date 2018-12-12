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Известный российский актер назвал поведение дальневосточников "свинством" прямо со сцены
«Так нельзя. Это просто отвратительно!»
Актер Андрей Гайдулян назвал камчатских зрителей «быдлом» во время гастролей в Петропавловске-Камчатском, передают местные СМИ.
Сообщается, что 6 и 7 декабря звезда сериала «Универ» играл в спектакле «Мурлин Мурло или Все женщины хотят любви» на сцене концертного зала «Октябрьский» и был возмущен поведением зрителей.
«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово «быдло» там написано. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть…» – пожаловался Гайдулян со сцены.
Директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких позже объяснил, что несколько зрителей «перебрали шампанского в буфете» и стали громко разговаривать во время спектакля. После замечания артиста они успокоились.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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