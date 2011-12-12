Дальневосточная «Берингия» показала Москве дух серева

Одноименная фотовыставка прошла в московской галерее «Марго-арт». О двух десятилетиях традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках столичным жителям рассказывали наши земляки-фотографы Виктор ГУМЕНЮК и Александр ДЬЯКОВ, москвич Олег СМОЛИЙ и немец Андреас ЛЕРХЕР.

В церемонии открытия выставки приняли участие четырехкратный чемпион гонки Андрей ПРИТЧИН, единственная камчатская женщина-каюр Маргарита БАЙШУАКОВА и священник из села Эссо, многократный участник «Берингии» Владислав РЕВЕНОК. А молодежный национальный ансамбль «Коритэв» украсил праздник открытия зажигательными танцами народов севера. Новый старт традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках «Берингия» будет дан 9 марта 2012 года.

«Дальневосточный капитал» .