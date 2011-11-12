Государство будет докладывать о состоянии объектов культурного наследия

Совет Федерации одобрил закон, который относит к полномочиям федеральных органов государственной власти подготовку и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, согласно закону, государственный доклад разрабатывается в целях обеспечения органов государственной власти объективной систематизированной аналитической информацией о состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и тенденциях его изменения. Порядок его разработки и распространения определяется Правительством Российской Федерации.

При этом подготовка государственного доклада будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкультуры России на обеспечение текущей деятельности.