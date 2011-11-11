Корейское сегодня – это российское послезавтра

Национальная организация туризма Кореи (НОТК) в сентябре пригласила в гости в Республику Корея международную группу журналистов. Мои коллеги из США, Канады, Франции, Германии, Австралии, Австрии, Москвы за неделю успели влюбиться в эту страну. Получила огромное удовольствие и я – от потрясающих видов индустриального Сеула и благолепия дворцов и парков, общения с создателями электроники завтрашнего дня и буддистскими монахами, просто от созерцания ухоженных полей, зреющего урожая.

Энергия движения

Я думаю, это не только профессиональный взгляд журналиста, любой гость, делясь впечатлениями от пребывания в Республике Корея, заметит: здесь ухожен и облагорожен каждый участок земли: рисовые чеки, ступеньками взбирающиеся в гору, яблоневые сады, где каждый плод дозревает, аккуратно упакованный в персональный мешочек уже на ветках. Бесконечные ряды теплиц, миниатюрные комбайны, тракторы, грузовички, мужчины, обедающие тут же на краю поля тем, что привезла на стан хозяйка… И вся эта почти идиллическая крестьянская картина перемежается видами грандиозных строительных площадок – Корея усиленно строит дороги - высокие эстакады между горными отрогами, развязки в несколько ярусов, многокилометровые тоннели. И все это в дополнение к уже несущимся с севера на юг по обе стороны полуострова автобанам. Почти 70% территории страны покрыто горами, и это тоже добавляет красок. Живописные холмы, частоколы остроконечных скал, изумрудные долины – неповторимый ландшафт Страны утренней свежести.

Ежегодно Р. Корея, по данным НОТК, посещает более 10 миллионов иностранных туристов. Россиян среди них всего – 140 тысяч. Но эта цифра, по мнению заместителя директора НОТК господина ЛИ, скоро будет значительно больше. Южная Корея прилагает максимум усилий, к тому, чтобы наши соотечественники прокладывали свои отпускные маршруты по югу Корейского полуострова. Сегодня наибольшим спросом, в том числе и у дальневосточников, пользуются медицинский туризм, отдых на острове Чеджу-До, детские туры в Лотто-диснейленд. Но в этот список обязательно должны попасть, к примеру, темпл-стей туры (проживание в буддийских монастырях), посещение многочисленных фестивалей и национальных праздников, которые проходят в этой стране практически ежемесячно. Более чем пятитысячная история народа заложила традиции музыкального, изобразительного, кулинарного и прочих искусств, которые тщательно оберегаются и гармонично развиваются в союзе с современными жанрами. При этом Республика Корея является хранителем мирового культурного наследия ЮНЕСКО, в том числе семи достояний мировой культуры, шести объектов мирового документального достояния и трех – мирового нематериального наследия. В общем, каждому свое - здесь могут быть удовлетворены запросы даже самого взыскательного и искушенного путешественника.

Побыть буддистом

Десятки буддийских монастырей в Корее предоставляют туристам уникальную возможность пожить несколько дней в храме и испытать на себе культуру и образ жизни буддийских монахов ( темпл-стей туры). Наша компания проникалась духом буддизма в монастыре Михванса (городе Хэ-Нам провинция Чолла Намдо). Как пишут в путеводителях, здесь заканчиваются дороги и начинается океан.

Мы оказались не единственными его «послушниками». Группа кореянок, человек 10, приехала сюда, чтобы не только помолиться Будде, но и выполнить обряд молчания – провести несколько дней молча, не отвлекаясь на светские разговоры и суетные мысли. Мужская компания (явно офисные работники) особенно была заметна на общехозяйственных работах, которые являются частью программы темпл-стей. Как и три монаха, на чьем попечении находится монастырь Михванса, мы поднимались в полчетвертого утра, и до 9 успевали очень много: принять участие в утренней молитве, взять уроки йоги, помедитировать под руководством старшего монаха, прогуляться по окрестностям и позавтракать. Ну а потом – работа, подъем в горы, которые высятся за территорией монастыря фантастическими замками, и откуда открываются виды живописных просторов юга Корейского полуострова.

Поднимаясь вслед за монахом по тропинке, ведущей к старинному буддийскому кладбищу, вся наша интернациональная компания, одетая в удобную монашескую «форму» и широкополые шляпы от солнца, мне показалось, дружно погрузилась в медитацию. Хотя это была всего-навсего прогулка по красивейшему лесу, наполненному так не похожими на городские звуками. Спокойствие и неспешность монастырской жизни умиротворяли, здесь даже принятие пищи или чашечки чая – ритуалы, сформированные многовековыми традициями. В каждом действии своя философия и свой смысл.

Штрихи к портрету: Кореана Трипитака

В этом году корейцы празднуют миллениум самого древнего сборника буддийских текстов (Трипитака). И это грандиозный повод для многодневного фестиваля, в который была вовлечена и наша компания. В отличии от мифических русских Велесовых книг, Кореана Трипитака («Пальман Тэджангён») — реально существующий памятник корейский культуры и объект включенный в престижный список мирового документального наследия ЮНЕСКО. Это полный свод буддийских канонов, нанесённых на 81 340 деревянных табличек. Стеллажи с необыкновенной деревянной книгой расположились в четырех специально отведенных для этого зданиях буддийского храма Хэинса, провинции Кенсан Намдо. Корейскому оригиналу чуть меньше тысячи лет, он создавался в замен утраченного во время монгольского нашествия на Корею первого набора табличек История утверждает, что «писали» монахи этот труд 16 лет. Статистика же поражает воображение – чтобы прочитать все тексты, вырезанные китайскими иероглифами, нужно будет каждый день без выходных корпеть над ними по восемь часов в сутки, и так 30 лет! А если выложить все дощечки в одну линию, получится 60 километровая дорога знаний!.

Остальные потрясающие факты предлагаю узнать самостоятельно, побывав в монастыре Хэинса ( в 1995 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), который считается одним из главных буддийских храмов в Кореи и славится своей красотой. Фестиваль «Пхальман Тэчангён» (Кореан Трипитака) проводится здесь ежегодно, так что каждый, интересующийся историей буддизма (а таких становится все больше, мода такая) и корейской культурой, может поучаствовать в многочисленных буддийских ритуалах, соревнованиях по восхождению на гору, конкурсе каллиграфии, вырезать свой отрывок из Трипитаки на деревянных табличках, чтобы почувствовать, каково было древним монахам.

Но это были бы не корейцы, если бы рядом с древней реликвией они не возвели модерновый с самыми передовыми электронными технологиями храм современных знаний и возможностей. В этом году у подножья храма Хэинса, был построен Трипитака Миллениум Холл, его центральная экспозиция, посвященная древним текстам, выполнена в виде спиральной лестницы, по которой нужно подняться к высотам человеческого трудолюбия и мудрости.

Samsung forever

Эти впечатления возвращают меня в первый день нашего знакомства с Кореей. Оно началось в выставочном центре мирового лидера электронной промышленности, чей бренд составляет гордость страны. Несколько этажей Samsung D Light- Samsung electronics gallery никогда не пустуют. Мы приехали к открытию первыми, а за нами в зал уже втягивалась группа пожилых корейцев, на очереди стояли школьники. Минута - и фотографии с нашими улыбающимися лицами замелькали на огромном экране, распадающемся на десятки фрагментов. «Путь к совершенству бесконечен» - утверждает компания Samsung electronics и создает ультракомпактные ноутбуки, по виду напоминающие папку, гигантские мониторы, все более продвинутые средства связи.

Добрая половина группы – женщины, поэтому в зале с бытовой техникой наша международная компания задерживается чуть дольше. Расположившись на мягком диване, хорошо наблюдать, как от одного пульта хозяйка одновременно управляет всей бытовой техникой. «Интеллектуальные технологии и специальные функции помогут справиться с повседневными заботами, превращая рутину в свободное время», - объясняет свою философию Samsung electronics.

И практически каждый из нас – родитель. Современный школьный класс от Samsung объясняет многое. Вместо школьной доски – огромный монитор, вместо мелка – электронная указка. Мгновение и на экране появляется фильм, без которого не сделать урок доходчивым, движение руки и звучит музыка, а на экране уже нотный стан – можно записать мелодию. Сегодняшний день корейской школы, для нас пока даже не завтрашний.