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«Болдинская осень» отметила юбилей
Во Владивостоке прошел фестиваль искусств «Болдинская осень», вот уже в десятый раз собрав поклонников творчества А.С. ПУШКИНА. В этом году он расширил возрастные границы участников: к молодежи присоединилось старшее поколение.
Программа фестиваля была очень насыщенной. В Пушкинском театре царила атмосфера поэзии, работала лаборатория живописи «Краски осени», удачной «пробой пера» стал конкурс «Арина Родионовна», прошла череда интереснейших мастер-классов. Один из них, построенный на импровизации «вокальный экзерсис», вызвал особый восторг у зрителей. Также в рамках фестиваля состоялся «Пушкинский бал», который закончился искрометным фаер-шоу у памятника Александру Сергеевичу.
Фестиваль завершился большим гала-концертом, на котором горели желанием ещё раз продемонстрировать свою любовь к поэту все участники мероприятия. В планах организаторов дополнить фестиваль эстрадным конкурсом и вывести на международный уровень.
В этом году впервые введены и вручены дипломы «Мастер Пушкинского фестиваля искусств «Болдинская осень». Лауреатами стали Ирина Калинина, преподаватель ДШИ (г.Большой Камень), Николай Пинчук, руководитель театра-студии «Игровая комната», Ольга Капустенко, руководитель театра-студии «Зеркало» (г. Хабаровск), Александр Куклицкий, многократный победитель фестиваля «Болдинская осень», Владивостокский государственный медицинский университет, Хор Пушкинского театра ДВГТУ (руководитель Галина Потопяк), Валерий Кравец, художественный руководитель театральной студии «Лира» (МОУ гимназия N1).
Гран-при Пушкинского фестиваля искусств «Болдинская осень» получили Мария Сорока, колледж ДВГУ (г.Спасск-Дальний), Виктор Кузнецов, студент ХГАЭП (г.Хабаровск), ансамбль «Калинка» (рук. Н. Масенко, гимназия N1, г.Владивосток).
Приз зрительских симпатий достался Сун Дэюань, студенту международного факультета ДВГТУ, и Людмиле Дикаревой, клуб «Светлячок».
Во многом юбилейный фестиваль обязан поддержке ректора ДВГТУ Анвира Фаткулина, энтузиазму и профессионализму сотрудников Пушкинского театра ДВГТУ и художественного руководителя Натальи Калининой.
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