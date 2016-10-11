Книга "От Сабатина до Пушкина" откроет тайны истории

Так уж получилось, что история отношений России и Кореи, вернее той ее части, которая называется Республика Корея, в головах многих россиян укладывается максимум в 27-летний период, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Именно столько лет назад Россия и Республика Корея открыли новую страницу, установив дипломатические отношения. Две страны не просто обменялись дипломатическими представительствами, а фактически заново открыли себя друг для друга, дав старт экономическим, культурным, туристическим и так далее отношениям.

Любой, кто откроет книгу «От Сабатина до Пушкина», изданную к 25-летию установления дипотношений, о чем и говорилось выше, буквально с первых страниц начинает понимать, что история наших взаимоотношений началась намного раньше и была гораздо глубже, чем могло показаться по обрывочным сведениям, которыми долгие годы довольствовались жители России.

Нет смысла пересказывать все факты, которыми изобилует эта книга. 150 лет только официальным отношениям! Шутка ли. Книгу, в любом случае, стоит прочесть каждому, кого интересуют не только отношения двух стран, но и, к примеру, история России как таковая. Уже из названия книги понятно, что речь идет не только и не столько о таких сугубо практических вещах, как экономика и торговля, дипломатия и военное дело, но и о культуре и даже религии. Читая работу поражаешься порой, насколько глубокий след русская культура оставила на корейской земле. И памятник Александру Пушкину, который установили благодарные корейцы – это памятник не только великому русскому поэту, но и знак уважения ко всей русской культуре, которую корейцы уже давно оценили по достоинству.

Кроме того, читая книгу, с огромным сожалением и даже горечью понимаешь, что разрыв, который произошел между двумя нашими странами в период японской оккупации Кореи и в эпоху «холодной войны», оставили неизгладимый след, который может затянуться только с годами и то, если прилагать максимум усилий с обеих сторон.

Книга «От Сабатина до Пушкина» заставляет удивляться, грустить, восхищаться, гордится и, самое главное, делать выводы из всего произошедшего за 150 лет, чтобы наши страны в дальнейшем, в своих взаимоотношениях, шли только по пути развития и процветания, взаимно обогащая друг друга.

«Книга «От Сабатина до Пушкина», изданная к 25-летию установления дипотношений между Россией и Республикой Корея, может поспособствовать укреплению наших связей, - считает один из известных приморских ученых. - Листая страницы этой уникальной книги, ты понимаешь, насколько корейцы ценят все то, что происходило в наших отношениях за последние 150 лет.

Удивительно, насколько русская культура повлияла на культуру корейскую. Здесь до сих пор с удовольствием читают Пушкина, Толстого, Достоевского, издают их книги. Свое место здесь занял и русский театр. Я лично мало знал о том, насколько крепко здесь обосновалась и русская православная церковь. Корейцы все это бережно хранят. И это нельзя не уважать».

«Я часто бываю в Республики Корея и поэтому многое из того, о чем говорится в книге «От Сабатина до Пушкина» мне известно не понаслышке, - сообщил один из приморских политиков. - Я очень рад, что теперь об этом может узнать и широкий круг российских читателей, тех, кто интересуется Востоком, культурой, историей, дипломатией. Сейчас в России мы много спорим о том, нужно ли нашей молодежи читать книги русских классиков, а корейцы нам показывают пример того, как нужно ценить не только свою культуру, но и уважительно относится к своей собственной.

Книга «От Сабатина до Пушкина» очень познавательная. Оказывается, российское государство и Корея имеют гораздо более давние отношения, чем мы привыкли думать. Просто долгие годы мы об этом не вспоминали, а эта книга открыла нам глаза на нашу совместную историю - богатую и увлекательную».