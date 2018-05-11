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Горячий привет с Севера

11 Мая 2018, 08:40 | Дальний Восток

В Приморской государственной картинной галерее открылась выставка известного якутского художника Михаила Старостина

В Бордовом зале Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте торжественно открыта выставка якутского художника Михаила Старостина «Прикосновение к Северу». В экспозиции представлено около 40 произведений мастера.

Поздравить художника и приморскую общественность с открытием выставки пришли и представители якутского землячества, которые внесли в церемонию неповторимый национальный колорит. Так, исполнительница народной музыки из Якутии Айыына АКИМОВА сыграла на хомусе, а Константин ШЕЛКОВНИКОВ представил отрывок из народного эпоса Олонхо.


 

 

 

Поздравить художника и приморскую общественность с открытием выставки пришли и представители якутского землячества, которые внесли в церемонию неповторимый национальный колорит.

На счету признанного в стране и за рубежом графика и живописца более пятидесяти выставок, коллективных и персональных. Его работы экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России; в Великобритании, Бельгии, Германии, Канаде, Китае, США, Франции, Японии. Впервые возможность познакомиться с творчеством самобытного и яркого художника появилась и у жителей Приморья.

Как рассказал руководитель представительства Республики Саха (Якутия) в ДФО Георгий НИКОНОВ, участвующий в церемонии открытия выставки, имя Михаила Старостина известно в Республике Саха (Якутия) большинству населения, ведь он - один из авторов Государственного флага республики. Да и сама церемония открытия была приурочена ко Дню Республики Саха (Якутия), который отмечается 27 апреля.

- Живописные и графические работы М. Г. Старостина, при всем разнообразии жанров и тем, объединяет приглашающая к размышлению экспрессивная стилистика, в которой переплетаются выразительная эмоциональность, декоративность, таинственность и забавные подробности жизни северян, - говорится в анонсе выставки, подготовленном экспертами картинной галереи.

Сам же автор считает, что им движет любовь к человеку Севера. Он разный, этот суровый мужчина в кухлянке, с ружьем за спиной, иногда в его руках появляется букет ярких северных цветов – подарок для любимой. Впрочем, нет смысла пересказывать эти трогательные сюжеты про людей Севера. Надо идти и смотреть. Выставка продлится до 27 мая.

На вернисаже также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Приморской государственной картинной галереей и Постоянным представительством РС(Я) по ДФО. Свои подписи под документом поставили директор галереи Алена ДАЦЕНКО и Георгий Никонов.

 

Фото автора.

Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: выставка  искусство 



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