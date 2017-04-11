Во Владивостоке собирались любители фантастики

В библиотеке «Бук» во Владивостоке состоялось заседание клуба любителей фантастики. Редакция газеты «Золотой Рог» не смогла пройти мимо и лично разузнала у организатора Евгении Омельченко, что из себя представляет утопический клуб и насколько жаркие дискуссии разгораются на его встречах.

О клубе

«В общем-то клуб я создала ещё в 2015 году. Познакомилась с Олей Аристовой, работающей в библиотеке «Бук», предложила ей собственный проект, и она в рамках «Вечерней библиотеки» представила мне великолепную возможность проводить мероприятия в библиотеке «Бук».

Цель клуба любителей фантастики достаточно проста. Объединение единомышленников. Люди совершенно разных возрастов, вкусов, взглядов на жизнь объединяются и обсуждают то, что им нравится, а именно - фантастическую литературу. На каждом собрании мы рассматриваем один жанр либо явление в фантастике. Сегодня у нас, например, «Магическая Британия». Начиная от Дианы Уинн Джонс, которая ещё с 80-х годов пишет в фэнтезийном ключе, вплоть до Джоан Роулинг, «Гарри Поттер», куда же без него. Обсудим все произведения, найдём, что в них общего и чем они отличаются, также вспомним труды других авторов».

Время

«Мы собираемся раз в месяц-два. Достаточно рандомное расписание, которое зависит во многом от моего личного времени, поскольку я тоже работаю. Также зависит от темы. В конце апреля планируем провести встречу по детской фантастике. Будем говорить о Кире Булычеве, о Евгении Велтистове. То, что мы знаем и любим с самого детства. Слишком часто нельзя проводить наши собрания, поскольку станет просто не интересно. Люди должны успеть осмыслить одно, прежде чем переходить к чему-то другому. Максимальный перерыв - месяц, две недели - минимум. Про продолжительности наше общение длится около 2 часов, за эти рамки тоже стараемся не выходить».

Спикеры

«Достаточно часто у нас выступают спикеры по тем темам, которые им близки. Не так давно дважды к нам приходила Диана Удовиченко, писатель. Один раз на тему «Эпическое фэнтези» к нам приезжали ребята из исторического клуба «Гарнизон». Только представьте. Человек в латах, полном облачении с мечом. Приходил к нам и рассказывал о своём клубе исторической реконструкции. В основном, ребята выступают сами, рассказывают о любимых произведениях и персонажах. Я же лично начинаю каждое собрание с обзора направления, что из себя представляет тот или иной жанр, чем он интересен, какие самые известные яркие произведения можно прочитать, а ребята продолжают и поддерживают».

Коллектив

«У нас уже есть постоянный, сложившийся коллектив из 20 человек, те, кто регулярно посещает наши собрания и приходит целенаправленно для того, чтобы послушать меня и друг друга. В этом и заключается главная цель. Учиться слушать и слышать собеседника. Участники клуба, кстати говоря, прекрасно общаются между собой, бывает даже так, что собираются отдельно, вне наших встреч, вне библиотеки. Складывается своя компания. И это именно то, чего я так сильно добивалась. На каждую дискуссию к нам приходит от 25 до 30 человек, в зависимости от погодных условий и дней недели».

Новые люди

«Новеньким мы рады всегда, потому как они всякий раз рассказывают что-нибудь интересное и увлекательное. Чем больше новеньких, тем лучше. Они вносят свежую мысль в наши дискуссии. Часто также приносят книги, фильмы, комиксы, которых даже я не знаю. Например, я не разбираюсь в компьютерных играх, абсолютно. И сегодня будет выступать докладчик, который будет вести беседу о магической Британии в компьютерных играх. Для меня это что-то новое, и я с удовольствием послушаю, как и все остальные участники».

Темы

«С 2015, как вы понимаете, тем было очень много. Все сейчас уже и не вспомню. У нас, если не ошибаюсь, сегодня 24 собрание. Самое интересное, что приходить на ум…второе или третье занятие. Темой была антиутопия. Помимо молодых людей к нам также пришли люди в возрасте. И один из мужчин, когда мы рассуждали о литературе, все время пытался перевести разговор в область политики. Конечно, поначалу это было забавно, тем не менее впоследствии мы постарались это пресечь, поскольку, в первую очередь, мы являемся литературным дискуссионным клубом. И мы говорим о книгах».

С чего всё началось

«По образованию я филолог, учитель русского языка и литературы. Скажем так, фантастикой я увлекалась ещё со старших классов. Пошла на эту специальность просто потому, что любила читать, любила литературу, и мне было интересно о ней рассказывать другим. Но когда я пришла в школу, я увидела довольно странное отношение к литературе. «Фантастика - это беллетристика, нет никакого смысла её читать, необходимо читать классику, а всё остальное - бред сумасшедшего», предоставляли список из ста авторов. Я не считаю, что это правильный подход. Разумеется, в любом жанре есть проходные книги, которые прочитал и забыл, но фантастическая литература и фантастика в литературе вообще - это приём, который позволяет делать кульминационные моменты и события, моральный выбор более яркими. Это легче представить и делается для того, чтобы обострить ситуацию, напрямую воздействуя на чувства читателя. Это и есть фантастика. О ней нужно говорить».

Отношение к классике

«Я убеждена в том, что должна присутствовать золотая середина. Классическая литература, несомненно, является базой, и, в какой-то степени, с ней нужно быть знакомым, её нужно знать и читать. Но. Лишь только ей нельзя себя ограничивать. В мире очень много постоянно обнаруживается, открывается, изобретается. И зацикливаться только на классической литературе – значит себя ограничивать. И если ты читаешь классику, не нужно считать, что произведения других жанров и направлений – беллетристика, это не так. Человек, который по-настоящему интересуется литературой, никак не может обойти стороной и эту часть, фантастику. Это часть культуры, она проникла в кино, комиксы, более того, сейчас идёт речь о том, что некоторые комиксы можно считать классическими, их можно и нужно читать. Не все, естественно. Надо иметь определённые разграничения. Большинство комиксов, действительно, с серьёзным сюжетом, продуманными героями и интересными дилеммами. И именно поэтому они имеют маркировку «18+». Поэтому школьникам сначала нужно начинать с книг. Не забывая, тем не менее, о своих интересах и о той литературе, прочтение которой доставляет им удовольствие. 50/50.

Какое-то время я жила в Украине, где в школьную программу входит достаточно популярный американский писатель-фантаст, Айзек Азимов. Пишет он исключительно научную фантастику. Для ребят-семиклассников был подобран очень интересный рассказ под названием «Профессия». О том, как нужно учиться. В этом рассказе, в будущем в людей знания закачивают почти точно так же, как в компьютер. Но при этом, человек теряет способность учиться дальше, развиваться. Такая вот дилемма. Молодой человек, который не подходит под эту систему, обнаруживает этот баг и понимает, что все изобретения, которые создаются в новом мире, разрабатываются людьми, которые учились сами с нуля, по книгам, фильмам. Для ребят это было настоящим откровением, они читали произведение в качестве задания на лето, но разгорелась бурная дискуссия, в итоге они пришли к тому выводу, что учиться необходимо. Фантастика тоже несёт в себе большую пользу. О ней нельзя забывать».

Дмитрий, 25 лет: «В клубе любителей фантастики я с 18 ноября 2016 года. Прийти сюда было спонтанным желанием, нечем было заняться в субботу вечером, листал афишу и наткнулся на это мероприятие, с тех пор посещаю все встречи, на некоторых даже выступал. Фантастика мне нравится разная, больше всего в ней привлекает то, что очень тщательно и глубоко продумано. Мы можем бесконечно, во всяком случае, часов 10 точно, говорить про Warhammer или Starcraft, вселенную «Властелина колец» и совершенно безумные японские игры с очень долгим и странным сюжетом. Сложные, проработанные сюжеты и красивая картинка – как раз то, что нужно».

Анна, 19 лет: «В клубе я практически с самого его основания, меня пригласил друг Никита, побывавший на первом собрании, а на второе уже пришла я. Пропустила примерно 20% из всех собраний, честно говоря, зря. Раньше обожала читать Ника Перумова, все его циклы прочитала. Теперь больше нравятся космические оперы. Mass Effect, Warhammer, вселенная Warcraft. Я не вникаю досконально в глубинные смыслы фантастических произведений и миров, мне нравится красивая картинка, обязательно должен присутствовать романтический сюжет, флирт между персонажами, также сюжет в виде вселенской угрозы. На каждой встрече я открываю для себя что-то абсолютно новое и часто прислушиваюсь к советам других ребят».