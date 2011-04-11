Дюссе–Алинь - царство первозданной природы

Горный хребет Дюссе–Алинь по праву считается одним из чудес Хабаровского края. Скрытое от глаз, это царство скал, озер и водопадов представляет собой уголок первозданной природы, не тронутой цивилизацией. А древнее горное озеро Корбохон можно с уверенностью назвать жемчужиной этого «затерянного мира».

Один из самых высоких горных массивов Дальнего Востока – хребет Дюссе–Алинь поражает своей красотой, необычностью рельефа и обилием природных объектов. Природа этого удивительного края также богата и разнообразна – от уникального обитателя озера Корбохон пучеглазого ленка до хозяина здешних лесов бурого медведя. Удаленность от развитой сети дорог и труднодоступность горных перевалов позволили наиболее полно сохранить первозданность дикой природы. И лишь немногие туристы могут похвастать своим пребыванием здесь, ведь, чтобы насладиться великолепием горных озер, необходимо пройти пешком порядка 120 километров.

– И все–таки преодоление препятствий в таком путешествии имеет очень большое значение. Когда последний километр позади и ты наконец видишь черное зеркало Корбохона, то чувствуешь себя хотя и физически уставшим, но на многое способным человеком. Это восхитительные ощущения, – рассказывает Анатолий ЕРЕМИН, консультант отдела развития туризма и международных связей при Министерстве молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края. – Но даже когда до озер еще далеко, на протяжении всего пути ты просто отдыхаешь душой. Потрясающие виды, необыкновенная тишина, прозрачный воздух, запах трав и мха помогают забыть обо всей житейской суете... Здесь очень много ягоды и грибов, особенно в августе. Вообще, конец лета и начало осени – пожалуй, лучшее время для знакомства с красотами Дюссе–Алиня. Впрочем, профессиональные гиды, без которых здесь просто не обойтись, готовы сопровождать туристов в любое время года. В частности, зима также придает этим местам особое очарование. А в теплое время года большинство туристов, насладившись видами горных озер, предпочитают проделывать обратный путь не пешком, а на надувных катамаранах, совершая увлекательные сплавы по реке Левая Бурея. Такое путешествие – прекрасная возможность ощутить себя частью первозданной, девственной природы, подумать о вечном и по–настоящему отдохнуть душой…