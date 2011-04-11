Чукотка будет праздновать свое открытие три года

Чукотка начинает реализацию масштабного трёхлетнего проекта «Чукотка – территория открытий», приуроченного к 365–й годовщине открытия Берингова пролива Семеном ДЕЖНЕВЫМ. Он призван не только широко отпраздновать эту дату, но и привлечь внимание российской и международной публики к истории российских полярных открытий и Чукотке в частности.

У проекта солидные кураторы – губернатор Чукотки Роман КОПИН, Правительство ЧАО, Комитет по туризму и спорту ЧАО, а также известный российский исследователь Арктики и Антарктики, член–корреспондент РАН и Президент Государственной Полярной Академии Артур ЧИЛИНГАРОВ. Цель – продвижение имиджа Чукотки, как исторически яркого, географически важного и экономически развивающегося субъекта России.

За три года планируется провести целый ряд мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского и международного значения, способных привлечь интерес к Чукотке, и в тоже время дать достаточно широкие возможности в развитии культуры и туризма жителям Территории. Это и международные гонки на собачьих упряжках, международный рейд на снегоходах, серия приключенческих путешествий и экспедиций, а так же мемориальные и праздничные мероприятия. К слову, одна из задач проекта – строительство кочей, тех самых кораблей, на которых впервые были проложены пути на Чукотку и российскую Арктику. Два из них уже заложены на верфи.