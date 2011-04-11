У дальневосточников появился шанс увидеть Париж

Нынешним мартом у любого дальневосточника в возрасте 16–25 лет появляется вполне реальный шанс получить билет в Париж: Альянс Франсез–Владивосток при поддержке Посольства Франции в России объявил целую серию конкурсов, главными призами в которых станут путёвки во Францию летом 2011года.

Поскольку 2011 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Годом Леса, то и конкурсы посвящены лесу и связанным с ним проблемам экологии. Молодых, позитивных и креативных творческих людей приглашают посоревноваться в номинациях «Комиксы», «Видео», «Живопись» и «Фотография». Важное условие – состязания рассчитаны исключительно на непрофессиональных художников, иллюстраторов, фотографов и видеооператоров, являющихся гражданами Российской Федерации, в возрасте от 16 до 25 лет. (Узнать детали и скачать анкету участника можно на сайте http://afrus.ru/vladivostok/ru/).

Кроме того, 19 марта во Владивостоке пройдет Конкурс французской песни, победитель которого сначала отправится на финал в Ростов–на–Дону, после чего тоже может получить путевку в Париж.

Весна. Париж. Любовь. Дерзайте!