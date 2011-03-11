Какие кинотеатры предпочитает Владивосток? (Опрос "ЗР")

Накануне 10-летия возвращения кино на большие экраны "ЗР" обратился к владивостокцам с вопросом: любите ли вы ходить в кинотеатры и какой предпочитаете?

Никита КНЯЗЕВ, студент:

- Кино очень люблю. "Океан" и "Уссури" наиболее удобно расположены: вышел из него и есть еще множество мест, куда можно пойти продолжить день или вечер. К сожалению, в некоторых кинотеатрах Владивостока работают ленивые бармены: медленно обслуживают и часто предпочитают заняться своими делами, чем уделить внимание клиентам.

Михаил ШУРУПОВ, студент:

- В кино ходить люблю - довольно приятное времяпрепровождение. Предпочитаю New Wave, Океан, так как у них наиболее удобное расположение, комфортные большие залы. В последнее время нравится "Уссури". В этом кинотеатре устраивает всё, кроме отсутствия пусть платной, но охраняемой парковки.

Александр НОВИЦКИЙ, водитель такси:

- Не люблю ходить в кинотеатры, предпочитаю посмотреть фильм дома с комфортом. Но если выбирать из всех кинотеатров нашего города, то предпочтение отдаю "Океану". Считаю его самым лучшим, в нем много кафе/баров и удобные сиденья в зале. В сервисе все устраивает.

Вадим ГОПША, начальник Отдела уполномоченных милиции УВД по Ленинскому району:

- Если честно, то времени на посещение кинозалов катастрофически не хватает, даже в отпуске. Но если таковое появляется, то с удовольствием хожу в "Иллюзион", поскольку он ближе к моему дому.

Сергей САМСОНОВ, менеджер:

- Я не очень люблю ходить в кинотеатры, но если дело стоит за выбором, то это будет New Wave. Есть парковка, в зале удобно и комфортно: много места для ног между рядами. Не нравится то, что стоянка платная, а кошелек-то не резиновый. Ну и после сеанса минут 10-20 со стоянки выехать проблематично (в кинотеатре мало туалетных кабинок).

Зинаида ЛЕСКОВА, консультант:

- Для любителя хорошего кино во Владивостоке особое значение имеют кинофестиваль "Меридианы Тихого" и, конечно же, недели французского, корейского кино, редкие специальные программы-показы в "Уссури", "Меридиане". Но, к сожалению, в основном кино для души и головы приходится выискивать в репертуаре кинотеатров, в городе нет постоянного зала, где в любой день можно посмотреть мировую и российскую классику киноискусства, чем в былые времена славился кинотеатр "Комсомолец".

Павел БУЗАДЖИ, пенсионер:

- Несмотря на возраст, очень люблю кинотеатры. Если дочь предложит составить компанию ей и ее семье, никогда не откажусь. Очень нравится New Wave. Там комфортные сиденья и вкусный попкорн. Но, к сожалению, иногда персонал забывает о том, что пенсионеры тоже люди и что к ним нужно относиться с уважением.

Валентина САПРЫКИНА, врач-ортопед:

- Люблю посмотреть кино на широком экране. Мой любимый кинотеатр - "Галактика". Считаю его наиболее уютным, да и находится он рядом с домом. Увы, не нравится парковка: если приехал в кинотеатр, поставил машину и пошел в кассу, а билетов уже нет, уехать просто невозможно! Машина заставлена! Длинные очереди к кассам и буфету тоже удобства не создают.

Евгения КВАШУК, бухгалтер-экономист:

- Люблю посмотреть хороший фильм в "Галактике", удобно, комфортно и рядом с домом.

Юлия БЕЛОВА, менеджер социально-культурного сервиса и туризма:

- Во Владивостоке много хороших кинотеатров. Чаще смотрю кино в "Галактике", потому что ближе к дому, хотя репертуар не большой. В принципе, все комфортно, за исключением некоторых нюансов: перед фильмом показывают длинную рекламу всякой ерунды, не относящейся к анонсам фильмов, хотя когда опаздываешь на сеанс, это выручает. За пару минут перед фильмом в одну кассу выстраивается очень длинная очередь. Ну и кому понравится, когда бежишь посередине сеанса в туалет, а злая бабуля кричит в след: "Девушка! Куда? Туалет платный!" А потом извиняется. Стараюсь не ходить на дневные сеансы, как правило, можно попасть в "жующе-орущую" ораву детей, не умеющих себя вести в общественных местах.

Дмитрий КВАШУК, капитан:

- Если есть свободное время, можно и в кино сходить. Предпочитаю "Океан", за самый большой экран в городе, хороший звук и приятную обстановку, ну и "Галактику" - ближе к дому. В сервисе все устраивает.

Светлана КОРОЛЬКОВА, медсестра:

- Я люблю New Wave - это первый кинотеатр, в котором появился стереозал. Самым уютным кинотеатром считаю "Океан". Это очень демократичное заведение. Нет никакой назойливости со стороны персонала.

Елена ЗАГАЛЬСКАЯ, журналист:

- Я недавно вернулась из Петербурга. Как только захотелось в кино, сомнений не было – мы пошли в "Иллюзион". Отличный кинотеатр – там чуть ли не в первую очередь в городе идут новинки. Приятно отдохнуть, расслабиться, поесть мороженого и выпить кофе перед сеансом в симпатичном кафе под портретом Мерлин Монро или Чарли Чаплина. Мой 12-летний сын ходит с этот кинотеатр с друзьями. Перед сеансом они могут поиграть в автоматы. "В "Иллюзионе" интересно, - как говорит сын, - и попкорн там вкуснее, чем в других кинотеатрах". Серьезный довод! Иллюзион еще, пожалуй, отличает по-хорошему европейский флер.

Полина ЩЕКИНА, студентка:

- Я с удовольствием хожу в New Wave, где для студентов и детей предусмотрены 50%-ные скидки на любые сеансы и даже премьеры. Сэкономленные деньги можно потратить в кафе на втором этаже.

Ольга НАСЕКИНА, менеджер по внешнеэкономическим связям:

- В нашей семье двое детей-школьников, в кино ходим регулярно на мультфильмы и семейные комедии. Выбираем "Иллюзион", у этого кинотеатра очень удобная и, главное, охраняемая парковка. Если же я отправляюсь в кино одна, то это всегда New Wave Cinema – ряд с VIP-креслами. Эти места очень комфортны: можно развернуть кресло так, как тебе удобно, а главное, приличное расстояние между креслами не нарушает зону личного пространства. Для меня это очень важно.