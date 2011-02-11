15 февраля мировая общественность в 10-й раз будет отмечать Международный День ребенка, больного раком, утвержденный Интернациональной Конфедерацией Организаций Родителей Детей, больных раком (ICCCPO). С 16 по 26 февраля в галерее современного искусства «Арка» пройдет выставка-продажа «Рисую! Мечтаю! Люблю!» художественных работ детей из онко-гематологического центра в рамках благотворительных мероприятий, приуроченных к этому дню.

Организаторы выставки – Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и Детский краевой онко–гематологический центр (ДКОГЦ). Фонд «Сохрани жизнь» был организован в июне 2009 г. На его счету более 60 детей, отправленных на лечение и обследование в Москву и Санкт-Петербург. Благодаря их усилиям находятся доноры для сдачи крови и деньги на лекарства для пациентов онко-гематологического центра. Проводятся для ребятишек конкурсы, экскурсии, праздники, чтобы сделать жизнь ребят чуточку счастливее и «нормальнее».

Главная цель выставки - привлечь внимание взрослых к проблемам детской онкологии в нашем городе в целом и конкретных больных ребятишек - в частности. О чем думают дети со страшным диагнозом «онкология»? О чем они мечтают? Чем они живут? Попав в больницу, дети остаются детьми, обладающими талантами, имеющими свой взгляд на окружающий мир. Но больные детишки, особенно малыши, не всегда способны рассказать об этом. Зато они могут нарисовать то, чего им хотелось бы больше всего на свете, то, что занимает их ум и сердце.

На выставке-продаже представлены работы детей в возрасте от трех до 15 лет. Все средства, собранные от их продажи, пойдут на реализацию реабилитационных программ и решение социальных нужд детей, больных онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Арт-терапия играет не последнюю роль в лечении детей, многим из которых приходится преодолевать не только физическую боль, но и психологические сложности болезни и тяжелого лечения. К счастью, детский рак излечим. По статистике, в мире около 80% заболевших детей выздоравливают. В России ежегодно около 5000 детей заболевают раком, и только 50% из них удается спасти. Согласно действующему законодательству РФ, больные раком обеспечиваются бесплатной квотой на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Однако зачастую этих денег не хватает. Но все можно изменить. Потому что проблемы решаются, мир устанавливается и жизнь продолжается только благодаря неравнодушным людям - таким как вы.

Ежегодно около 50-60 детей с выявленными онкологическими заболеваниями вместе с врачами и родителями начинают борьбу за жизнь в отделениях ДКОГЦ, в которых уже находятся около 600 детей с болезнями крови. Терапия, которую проходят дети, достаточно агрессивная и длительная. Маленькие пациенты вынуждены находиться в больнице в течение месяцев. Многие дети, которые пролечились в ДКОГЦ, находятся в стойкой ремиссии (около 70%), полноценно живут, учатся, многие из них стали мамами и папами. Но тем, кто продолжает лечиться, нужна помощь не только врачей, но и общества.