Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рисую! Мечтаю! Люблю!
15 февраля мировая общественность в 10-й раз будет отмечать Международный День ребенка, больного раком, утвержденный Интернациональной Конфедерацией Организаций Родителей Детей, больных раком (ICCCPO). С 16 по 26 февраля в галерее современного искусства «Арка» пройдет выставка-продажа «Рисую! Мечтаю! Люблю!» художественных работ детей из онко-гематологического центра в рамках благотворительных мероприятий, приуроченных к этому дню.
Организаторы выставки – Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и Детский краевой онко–гематологический центр (ДКОГЦ). Фонд «Сохрани жизнь» был организован в июне 2009 г. На его счету более 60 детей, отправленных на лечение и обследование в Москву и Санкт-Петербург. Благодаря их усилиям находятся доноры для сдачи крови и деньги на лекарства для пациентов онко-гематологического центра. Проводятся для ребятишек конкурсы, экскурсии, праздники, чтобы сделать жизнь ребят чуточку счастливее и «нормальнее».
Главная цель выставки - привлечь внимание взрослых к проблемам детской онкологии в нашем городе в целом и конкретных больных ребятишек - в частности. О чем думают дети со страшным диагнозом «онкология»? О чем они мечтают? Чем они живут? Попав в больницу, дети остаются детьми, обладающими талантами, имеющими свой взгляд на окружающий мир. Но больные детишки, особенно малыши, не всегда способны рассказать об этом. Зато они могут нарисовать то, чего им хотелось бы больше всего на свете, то, что занимает их ум и сердце.
На выставке-продаже представлены работы детей в возрасте от трех до 15 лет. Все средства, собранные от их продажи, пойдут на реализацию реабилитационных программ и решение социальных нужд детей, больных онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Арт-терапия играет не последнюю роль в лечении детей, многим из которых приходится преодолевать не только физическую боль, но и психологические сложности болезни и тяжелого лечения. К счастью, детский рак излечим. По статистике, в мире около 80% заболевших детей выздоравливают. В России ежегодно около 5000 детей заболевают раком, и только 50% из них удается спасти. Согласно действующему законодательству РФ, больные раком обеспечиваются бесплатной квотой на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Однако зачастую этих денег не хватает. Но все можно изменить. Потому что проблемы решаются, мир устанавливается и жизнь продолжается только благодаря неравнодушным людям - таким как вы.
Ежегодно около 50-60 детей с выявленными онкологическими заболеваниями вместе с врачами и родителями начинают борьбу за жизнь в отделениях ДКОГЦ, в которых уже находятся около 600 детей с болезнями крови. Терапия, которую проходят дети, достаточно агрессивная и длительная. Маленькие пациенты вынуждены находиться в больнице в течение месяцев. Многие дети, которые пролечились в ДКОГЦ, находятся в стойкой ремиссии (около 70%), полноценно живут, учатся, многие из них стали мамами и папами. Но тем, кто продолжает лечиться, нужна помощь не только врачей, но и общества.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США