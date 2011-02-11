"Приколы нашего городка"

Многие годы Артэтаж не обходился без выставки, посвященной любимому Владивостоку.

Современное искусство художников нашего города выражалось в Москве в 1990 г. (на выставке с названием "Владивосток"); в Америке ("14 из Владивостока" в 1992 г.); в самой галерее в том же 1992 году "Открытие! Discovery!", по случаю доступа во Владивосток иногородцев и возможности всем фотографировать с видовой площадки. Запомнился и арт-проект "Владивосток-Роттердам" в 1994-95 гг. в Голландии и у нас, где 82 автора искали параллели и точки соприкосновения. Далее - в 1996 г. фотовыставка "Край России Владивосток", в 1999 г. "Город Владивосток. Пейзажи и лица". Позже, в 2001 г., по материалам этой выставки издательство "Русский Остров" напечатало презентабельный альбом "Владивосток в репродукциях художников". Затем впечатляли всех гигантские, по 16 и 18 метров, картины-панорамы Владлена КАМОВСКОГО. В 2001 г. выставка одной картины "Владивосток. Октябрь" (в "белом" доме), а в 2005 г. "Владивосток. От рассвета до заката" (в Пушкинском театре). В 2006 г. уже обе эти работы, красовались в новом музее Артэтаж-ДВГТУ. Скоро, в сентябре этого года, в музее г. Ниигаты откроется выставка "Город, называемый Урадзио", где вместе с Приморской картинной галереей и музеем им. Арсеньева Артэтаж представит картины из своего фонда.

В целом на этих выставках, особенно там, где доминировал городской пейзаж, Владивосток выглядел весьма привлекательно. Любимый город был во всей красе. Утренние трамваи и чайки над пристанью, дворики Миллионки, улочки, милые домики, парки и скверики. Мотивы с Орлиной сопки на бухту Золотого Рога в зимнее и летнее, дневное и вечернее время, были и, уверен, будут нескончаемы. Но, похоже, многое из того, что еще совсем недавно радовало глаз, останется лишь на картинках, а вместо красивого пейзажа будет красоваться свая забивная, строительная, обычная.

Город движется в своем бытии, меняется снаружи и внутри, и не всегда в сторону утешения для художника. И не только для него. Оскалы дикого капитализма режут глаз и горожанину-обывателю, и любому из приезжих. Горы мусора да бомжи-попрошайки, шныряющие по улицам, легальные цыгане и нелегалы-гастрбайтеры - давно привычная картина. Здесь явно что-то с "нашим королевством". Срубили деревья - поставили рекламные щиты, подрыли сопки - слепили курятники-коттеджи. Снесли скверики - воткнули "солнечные билдинги", а-ля хай-тэк "торговые комплексы" и "бизнес-центры". И все "супер", и все "для блага", только арендуй.

А как по-другому? Ответы можно искать не только "в верхах". Художники видят эту тему под несколько иным углом. Средство выражения у них свое, и оружие, слава Богу, не булыжник и не гранатомет. Ему, художнику, позволительно пока "приколоться". От наивного - "что вызывает улыбку" - до "недоумения" и "даже возмущения" попытаемся представить на выставке, которую собрал Артэтаж в этом году.

Есть в нашей художественной гвардии люди, которые откликнулись на призыв выставки с полуслова (давно накопилось), другие сходу загорелись и пожелали участвовать, третьи же задумались и решают, а кто-то живет совсем в другом своем пространстве. Хорошо, когда есть выбор. Но тот из художников, кто более не равнодушен к окружающей ныне городской атмосфере, по моему мнению, и более "прикольный" или просто в этой теме - актуальный.

И еще. Очень хотелось бы к 150-летию города замахнуться на парадную выставку-вывеску, достойную города. По крайней мере, строительные краны, бульдозеры и сваи мостов 2010-го будут внушать оптимизм, а разговоры о Владивостоке, который Н.С. ХРУЩЕВ мечтал сделать вторым Сан-Франциско, перестанут вызывать улыбку, недоумение.