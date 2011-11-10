Театр кукол «Амурчонок» вернулся домой

Красивое здание, обнесенное забором со сказочными героями, белоснежные гипсовые Буратино и Мальвина на фасаде – так сегодня выглядит после затяжной реконструкции Амурский областной театр кукол. Его открытие стало в Благовещенске культурным событием №1, маленькие зрители и их родители ждали этого момента долгие годы.

Посчитать точно, сколько времени шел ремонт в «Амурчонке», затрудняются даже старожилы – то ли восемь лет, то ли десять. Три года артисты работали без своей сцены, театр существовал в гастрольно-разъездном варианте. Поэтому, вернувшись в родное здание, многие испытывают не просто теплые чувства, а настоящий восторг. И это неслучайно.

230 миллионов рублей – в такую сумму обошлась реконструкция театра кукол. 65 миллионов рублей из этой суммы было потрачено на оборудование и оснащение сцены в большом и малом залах. Огромный звукорежиссерский пульт позволяет управлять звуком профессионально – добавлять новые краски, сжимать и растягивать, а кроме того, транслировать звук в любой уголок театра – в залы или в фойе. Особая гордость – собственная студия звукозаписи. Здесь можно монтировать любые программы и записывать музыку не только для театра кукол, но и на заказ – для музыкальных групп, любых исполнителей любых жанров. До сих пор в Благовещенске студии подобного уровня не было.

Два зрительных зала – большой и малый – оформлены в едином стиле. Заходишь сюда, и сразу попадаешь в сказку. На стенах – абстрактные рельефные изображения, в которых видятся то ли башенки старинного городка, где живут волшебники и куда прилетает Карлсон, то ли цветные карандаши, которыми можно рисовать любые фантастические сюжеты.

– Посмотрите на это! – предлагает директор театра Виктория ГОРЖЕЙ и ловким движением руки превращает сиденье зрительского кресла в маленькую высокую скамеечку с подставкой для детских ножек. – Это стулья-трансформеры, чтобы было удобно сидеть и взрослым, и малышам. И главное – детям даже с задних рядов все будет видно.

Сцена имеет два вида оформления – это теневой кабинет (в котором не видно артистов, работающих в темных костюмах, чтобы весь акцент был на куклах), и традиционный эстрадный вариант, что расширяет возможности режиссеров.

– Театр изменился не только внешне и внутренне, он изменился творчески, – считает главный режиссер Петр КОЗЕЦ. – Свет и звук, современная машинерия позволяют воплощать любые идеи, получать самые фантастические спецэффекты – такого нет не только в Благовещенске, но и на всем Дальнем Востоке. Весь ремонт шел на наших глазах, и могу сказать: все сделано с любовью. Специалисты рассчитали, сколько света и звука потребуется на оба наших зала, и сделали все точь-в-точь, как нам и нужно. И самое главное, что в залах есть особая театральная атмосфера, чтобы вести разговор со зрителем глаза в глаза, сердце в сердце.

Для первой премьерной постановки в Благовещенск пригласили творческую группу из Санкт-Петербурга, номинанты «Золотой маски» режиссер Алексей СМИРНОВ и художник Екатерина ПЕТУХОВА поставили спектакль «Цирк Шардам». Пьеса Даниила ХАРМСА о неудачнике ВЕРТУНОВЕ, который мечтает выступать на цирковой арене, но только всем мешает и все портит, понятна зрителям разного возраста. Малыши аплодировали цирковым номерам и смеялись над нелепыми ситуациями, в которые попадает Вертунов, который ничегошеньки не умеет. Подросткам в театре тоже было о чем задуматься, и, возможно, кто-то узнал в главном герое себя. Ведь 13-15-летним бывает сложно найти себя в этом мире и доказать окружающим, что ты – личность. Особенно когда они тебя в упор не видят.

«Цирк Шардам» открыл череду вечерних спектаклей для семейного просмотра. В планах еще одна вечерняя премьера – кукольная комедия «Ханума».

«Амурчонок» начал 48-й сезон, и здесь надеются, что к своему 50-летию театр подойдет в полном расцвете сил, ведь все предпосылки для творческого взлета сейчас есть.