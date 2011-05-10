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Кинопремьеры мая

10 Мая 2011, 00:20 | Дальний Восток

На май запланировано на удивление мало премьер, зато некоторые из них будут весьма громкими, пишет Лента.ру. Например, 5 мая в прокат вышла заключительная часть «Утомленных солнцем» Никиты МИХАЛКОВА. Кроме того, на российские экраны выпустят четвертую картину из популярной диснеевской серии «Пираты Карибского моря».

Переутомленные Михалковым

5 мая состоялась всероссийская кинопремьера «Утомленных солнцем-2: Цитадель». «Цитадель» Михалкова обещали выпустить в прокат еще прошлой осенью, однако по ряду причин выход фильма на экраны был отложен. Режиссер обещает, что новая картина будет более динамичной и линейной (предыдущая серия - «Утомленные солнцем 2: Предстояние» была собрана из отдельных новелл). Еще до выхода «Цитадель» стала причиной для ожесточенных споров. Сам Михалков подлил масла в огонь, начав вести видеоблог. Отметим, что позже режиссер планирует представить зрителям многосерийную телевизионную версию «Утомленных солнцем 2».

«Ханна» - боевик режиссера Джо РАЙТА. Главной героиней фильма для разнообразия сделали 16-летнюю девочку. Ее роль исполнила Сирша РОНАН. Ранее она уже сотрудничала с Райтом в драме 2007 года «Искупление». В «Ханне» персонаж Ронан может любому обидчику дать сдачи. Это даже мягко сказано. Отец вырастил Ханну где-то в скандинавских лесах и натренировал так хорошо, что девочка может запросто разобраться с отрядом агентов ЦРУ.

«Пастырь» - очередная кинолента о вампирах. Правда, на этот раз в качестве первоисточника использовались корейские комиксы. События фильма разворачиваются в альтернативной вселенной. Главного борца с вампирами играет Пол БЕТТАНИ.

12 мая

Практически сразу же после майских праздников в прокат выйдет фэнтезийная комедия «Храбрые перцем». Оригинальное наименование картины - «Your Highness”, то есть «Ваше высочество». Кроме традиционных атрибутов жанра «фэнтези» (злых колдунов, сражений с использованием холодного оружия и заключенных в подземельях дев) в картине полным-полно шуток, будто бы позаимствованных из подростковых комедий о сексе.

18-19 мая

Картина «Пираты Карибского моря: На странных берегах» должна выйти в прокат 18 мая. Видимо, решили совместить с лондонской премьерой картины. «На странных берегах» - уже четвертый фильм серии, которая изначально создавалась по мотивам одного из аттракционов из парков Диснея. При этом четвертые «Пираты» в некотором смысле являются первыми. Например, это первая картина серии, режиссером которой является не Гор Вербински, а Роб Маршалл («Чикаго», «Девять»). Кроме того, это первые «Пираты», выходящие в прокат в формате 3D. В остальном все примерно так же, как и раньше: куча спецэффектов, Джонни Депп много кривляется. Впрочем, за это серию вроде как и любят.

Следующей после «Пиратов» в прокат выйдет российская комедия Богдана ДРОБЯЗКО «Суперменеджер, или Мотыга судьбы». Судя по трейлеру, речь в картине идет о нашествии на РФ поклонников творчества Толкиена и «Хоббита». Другое дело, что «Мотыгу судьбы» это вряд ли спасет - конкурировать-то придется с «Пиратами Карибского моря».

26 мая

За несколько дней до наступления лета на экраны выйдет вторая серия мультфильма «Кунг-фу Панда». Первая лента, выпущенная в 2008 году, была весьма удачной. У сиквела задатки также неплохие. Вместе с пандой По, мастером боевых искусств, в продолжении вернутся и многие другие герои, запомнившиеся по предыдущему фильму, а также озвучивавшие их актеры: Дастин Хоффман, Анджелина Джоли, Джеки Чан и т.д.. Появятся и новые персонажи - например, мастер Крок в исполнении Жана-Клода Ван Дамма. Правда, в российских кинотеатрах мультяшные животные будут говорить русскими голосами.

Автор: "Лента.Ru"
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