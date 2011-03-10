www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

«Музыка Бродвея» обещает стать ярким событием в культурной жизни Дальнего Востока

10 Марта 2011, 18:19 | Дальний Восток

Американские послы джаза на Дальнем Востоке певец Тай Стивенс и группа «Соулджаз» выступят с концертами во Владивостоке, Находке, Южно-Сахалинске и откроют выставку уникальных фотографий «Джем-сейшн».

11 марта во Владивосток прибывает знаменитый вокалист Тай Стивенс (Ty Stephens) и группа «Соулджаз» (SOULJAZZ). Дальневосточное турне американских музыкантов под названием «Музыка Бродвея» начнется двумя концертами в Приморской краевой филармонии (12 марта, 18.00 и 13 марта, 18.00). 14 марта они выступят в Находке (клуб «Кот и Клевер», 20.30). Затем музыканты вылетят на Сахалин, где выступят с концертом в Чехов-центре (16 марта, 19.00).

Перед началом своих гастролей на Дальнем Востоке России Тай Стивенс примет участие в открытии «Джем-сейшн» - выставки уникальных фотографий из архивов Государственного департамента США и частных коллекций, рассказывающей об истории программы «Послы джаза». Открытие выставки состоится 11 марта в 15.00 в Приморской краевой филармонии.

Этот проект стал возможен благодаря совместным усилиям Генерального консульства США во Владивостоке, Администрации Приморского края, Приморской краевой филармонии, клуба «Кот и Клевер», администрации Сахалинской области, компании Exxon Neftegaslimited и Сахалинской областной филармонии.

«Музыка Бродвея» обещает стать ярким событием в культурной жизни Дальнего Востока. Тай Стивенс и «Соулджаз» - исполнители высочайшего уровня. Тай Стивенс выступал как танцор и вокалист в знаменитых бродвейских мюзиклах, его карьера в мире большой музыки началась после головокружительного успеха в мюзикле “Sophisticated Ladies” – одного из самых кассовых шоу Бродвея. Его диски занимали первые места в хит-парадах, но живые концерты остаются любимым жанром солиста, сочетающего яркий вокал с пластикой, жестами и общением с публикой.

В свою очередь музыканты «Соулджаз», помимо внушительных сольных достижений, отмеченных наградами в профессиональных конкурсах, имеют в своем активе концертные и студийные программы с самыми громкими именами в мире джаза и шоу бизнеса – от Джорджа Бенсона и Би-Би-Кинга до Селин Дион и Бритни Сприс.

«Я думаю, это будут очень живые шоу, на которых публика сможет насладиться самыми разными жанрами джазовой музыки, - говорит Сильва Этян, атташе по вопросам культуры печати и образования Генерального консульства США во Владивостоке. – Практически все музыканты, игравшие с Таем Стивенсом, в том числе и русский саксофонист Игорь Бутман, отмечают, что и они, и публика получали огромное удовольствие от веселого и яркого шоу, на котором никому не бывает скучно!

Нынешнее турне не обошлось без сложностей, которые, однако, могут придать новый импульс американо-российскому музыкальному творчеству и добавить дополнительный колорит в дальневосточные гастроли Тая Стивенса. З

За неделю до вылета из США аранжировщику и пианисту «Соулджаз» Ричарду Каммингсу потребовалась срочная хирургическая операция. На его место Тай Стивенс пригласил … пианиста из Санкт-Петербурга Алексея Цыганова. Знакомство с этим исполнителем также обещает стать своеобразным открытием для меломанов Дальнего Востока.

В мире большого джаза Алексей Цыганов появился в конце 1980-х годов: в 17 лет он начал играть с группой Давида Голощекина в Ленинградском джаз-клубе, считавшемся главной джазовой площадкой СССР. В начале 1990-х, одержав несколько побед подряд на крупнейших российских конкурсах, Алексей уехал шлифовать свое исполнительское мастерство на «родине джаза». Закончив музыкальный колледж Беркли и консерваторию Новой Англии, Алексей Цыганов сумел покорить ключевые джазовые площадки США и завоевать авторитет у местной публики и музыкантов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru