Американские послы джаза на Дальнем Востоке певец Тай Стивенс и группа «Соулджаз» выступят с концертами во Владивостоке, Находке, Южно-Сахалинске и откроют выставку уникальных фотографий «Джем-сейшн».

11 марта во Владивосток прибывает знаменитый вокалист Тай Стивенс (Ty Stephens) и группа «Соулджаз» (SOULJAZZ). Дальневосточное турне американских музыкантов под названием «Музыка Бродвея» начнется двумя концертами в Приморской краевой филармонии (12 марта, 18.00 и 13 марта, 18.00). 14 марта они выступят в Находке (клуб «Кот и Клевер», 20.30). Затем музыканты вылетят на Сахалин, где выступят с концертом в Чехов-центре (16 марта, 19.00).

Перед началом своих гастролей на Дальнем Востоке России Тай Стивенс примет участие в открытии «Джем-сейшн» - выставки уникальных фотографий из архивов Государственного департамента США и частных коллекций, рассказывающей об истории программы «Послы джаза». Открытие выставки состоится 11 марта в 15.00 в Приморской краевой филармонии.

Этот проект стал возможен благодаря совместным усилиям Генерального консульства США во Владивостоке, Администрации Приморского края, Приморской краевой филармонии, клуба «Кот и Клевер», администрации Сахалинской области, компании Exxon Neftegaslimited и Сахалинской областной филармонии.

«Музыка Бродвея» обещает стать ярким событием в культурной жизни Дальнего Востока. Тай Стивенс и «Соулджаз» - исполнители высочайшего уровня. Тай Стивенс выступал как танцор и вокалист в знаменитых бродвейских мюзиклах, его карьера в мире большой музыки началась после головокружительного успеха в мюзикле “Sophisticated Ladies” – одного из самых кассовых шоу Бродвея. Его диски занимали первые места в хит-парадах, но живые концерты остаются любимым жанром солиста, сочетающего яркий вокал с пластикой, жестами и общением с публикой.

В свою очередь музыканты «Соулджаз», помимо внушительных сольных достижений, отмеченных наградами в профессиональных конкурсах, имеют в своем активе концертные и студийные программы с самыми громкими именами в мире джаза и шоу бизнеса – от Джорджа Бенсона и Би-Би-Кинга до Селин Дион и Бритни Сприс.

«Я думаю, это будут очень живые шоу, на которых публика сможет насладиться самыми разными жанрами джазовой музыки, - говорит Сильва Этян, атташе по вопросам культуры печати и образования Генерального консульства США во Владивостоке. – Практически все музыканты, игравшие с Таем Стивенсом, в том числе и русский саксофонист Игорь Бутман, отмечают, что и они, и публика получали огромное удовольствие от веселого и яркого шоу, на котором никому не бывает скучно!

Нынешнее турне не обошлось без сложностей, которые, однако, могут придать новый импульс американо-российскому музыкальному творчеству и добавить дополнительный колорит в дальневосточные гастроли Тая Стивенса. З

За неделю до вылета из США аранжировщику и пианисту «Соулджаз» Ричарду Каммингсу потребовалась срочная хирургическая операция. На его место Тай Стивенс пригласил … пианиста из Санкт-Петербурга Алексея Цыганова. Знакомство с этим исполнителем также обещает стать своеобразным открытием для меломанов Дальнего Востока.

В мире большого джаза Алексей Цыганов появился в конце 1980-х годов: в 17 лет он начал играть с группой Давида Голощекина в Ленинградском джаз-клубе, считавшемся главной джазовой площадкой СССР. В начале 1990-х, одержав несколько побед подряд на крупнейших российских конкурсах, Алексей уехал шлифовать свое исполнительское мастерство на «родине джаза». Закончив музыкальный колледж Беркли и консерваторию Новой Англии, Алексей Цыганов сумел покорить ключевые джазовые площадки США и завоевать авторитет у местной публики и музыкантов.