Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цирк готовится к ремонту
В ближайшее время здание Владивостокского государственного цирка может облачиться в строительные леса. Масштабную реконструкцию с нетерпением ждали как приезжие артисты и сотрудники цирка, так и жители города.
Когда-то неповторимое по форме здание было своеобразной визитной карточкой морской столицы. Теперь же уникальное здание, которое с момента ввода в эксплуатацию ни разу не ремонтировалось, демонстрирует обшарпанные стены и полы, неисправную отопительную систему, жесткие неудобные сиденья - это лишь малая часть того, что следует привести в порядок. О том, когда приморский зритель увидит отреставрированное здание, рассказал заместитель директора филиала Росгосцирка «Владивостокский государственный цирк» Алексей ПРОСВИРКИН:
- Вопрос о реконструкции начал рассматриваться и активно прорабатываться в 2006 году. Ранее цирки входили во Всесоюзное объединение «Союзгосцирк». После распада Союза учреждения имели спорный юридический статус. Ситуация стала меняться четыре года назад, когда было принято решение привести все цирки в единую централизованную систему. Владивостокский цирк и еще 22 цирка по определению не могли быть реорганизованы, так как являлись государственными учреждениями. Было принято решение провести их ликвидацию, а на базе имущественных комплексов создать филиалы федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания».
В этой стадии процедуры ликвидации с учетом изменений в законодательстве и прочего нам пришлось находиться с ноября 2006 года по середину 2009 года. 1 июля 2009 года мы стали филиалом федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». На этом этапе вопрос о реконструкции начал рассматриваться. Но затем произошли кадровые перестановки в самой цирковой компании: были изменены структура управления, состав отделов. А потому фактически обсуждение реконструкции сдвинулось с мертвой точки только в конце 2010 года.
Оснований для капитального ремонта много. Во-первых, это текущее состояние. Во-вторых, здание Владивостокского цирка находится вдоль гостевого маршрута. Именно поэтому вопрос о реконструкции прорабатывают достаточно активно, он обсуждался председателем правительства и выносился на рассмотрение президенту. Решение по нему еще не принято. Но мы уже подали в министерство культуры свои предложения. Отремонтировать здание мало. Устарело как само оборудование, так и концепции решения многих проблем.
- Какие конкретно предложения вы вынесли на рассмотрение?
- При реконструкции здания должны использоваться только современные материалы. Также необходимо продумать вопрос об устройстве здесь отдельных гостиниц для приезжих артистов. Сейчас на время цирковых программ артисты располагаются в съемных квартирах или проживают в цирке. Это довольно проблематично, так как группы большие.
У нас есть пожелание обустроить огромную прилегающую к зданию территорию. Можно построить семейный развлекательный комплекс, чтобы сюда могла приехать семья и провести время с утра до вечера, или организовать возможность проведения круглосуточного отдыха. Тогда комплекс сможет себя окупить и принести доход РФ, собственностью которой он является. Сейчас же из-за текущего состояния интерес к цирку понижен. Он работает только по выходным и праздничным дням, привлечь сюда зрителя в будний день нереально. А то, что мы можем предложить сейчас, не пользуется достаточным спросом. Серьезному зрителю зал просто неинтересен.
- Возможно, зал зрителю не интересен уже потому, что требует срочного капитального ремонта…
- Та отопительная система устарела. Произошел естественный износ труб: некоторые части коррозировали, в некоторых очень толстые отложения. Трубы не позволяют отдавать тепло в полной мере, нам приходится включать дополнительные обогреватели. Если будет проведена реконструкция, то в первую очередь будут заменены инженерные сети, потому что они выработали допустимый срок использования. Необходимо обновить систему водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Соответственно появятся новые конвекторы, батареи, радиаторы. Нужно также установить воздушную завесу.
- При таких объемах ремонтных работ успеет ли Владивостокский цирк преобразиться к саммиту АТЭС-2012?
- Должно быть принято решение, в каком качестве и в какие сроки будут проводиться ремонтно-реконструкционные работы. Все сейчас зависит от принятия этого решения. Мы не знаем, будет ли производиться только ремонт здания или вместе со зданием благоустроят прилегающую территорию. Тогда же станет известна и сумма. Для того чтобы реализовать весь комплекс, понадобится, по предварительным расчетам, 850 млн рублей.
- А во время ремонта цирк прекратит работу?
- На период ремонтных работ мы планируем расположить на стадионе «Строитель» цирк шапито. Для цирковых артистов Владивосток является транзитно-гастрольным городом, здесь гастролируют артисты, едущие на гастроли в страны АТР. Если мы остановим деятельность, выпадет не только кусочек циркового конвейера. Выпадет существенная часть работы Российской государственной цирковой компании. А этого мы допустить не можем.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде