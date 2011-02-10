Цирк готовится к ремонту

В ближайшее время здание Владивостокского государственного цирка может облачиться в строительные леса. Масштабную реконструкцию с нетерпением ждали как приезжие артисты и сотрудники цирка, так и жители города.

Когда-то неповторимое по форме здание было своеобразной визитной карточкой морской столицы. Теперь же уникальное здание, которое с момента ввода в эксплуатацию ни разу не ремонтировалось, демонстрирует обшарпанные стены и полы, неисправную отопительную систему, жесткие неудобные сиденья - это лишь малая часть того, что следует привести в порядок. О том, когда приморский зритель увидит отреставрированное здание, рассказал заместитель директора филиала Росгосцирка «Владивостокский государственный цирк» Алексей ПРОСВИРКИН:

- Вопрос о реконструкции начал рассматриваться и активно прорабатываться в 2006 году. Ранее цирки входили во Всесоюзное объединение «Союзгосцирк». После распада Союза учреждения имели спорный юридический статус. Ситуация стала меняться четыре года назад, когда было принято решение привести все цирки в единую централизованную систему. Владивостокский цирк и еще 22 цирка по определению не могли быть реорганизованы, так как являлись государственными учреждениями. Было принято решение провести их ликвидацию, а на базе имущественных комплексов создать филиалы федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания».

В этой стадии процедуры ликвидации с учетом изменений в законодательстве и прочего нам пришлось находиться с ноября 2006 года по середину 2009 года. 1 июля 2009 года мы стали филиалом федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». На этом этапе вопрос о реконструкции начал рассматриваться. Но затем произошли кадровые перестановки в самой цирковой компании: были изменены структура управления, состав отделов. А потому фактически обсуждение реконструкции сдвинулось с мертвой точки только в конце 2010 года.

Оснований для капитального ремонта много. Во-первых, это текущее состояние. Во-вторых, здание Владивостокского цирка находится вдоль гостевого маршрута. Именно поэтому вопрос о реконструкции прорабатывают достаточно активно, он обсуждался председателем правительства и выносился на рассмотрение президенту. Решение по нему еще не принято. Но мы уже подали в министерство культуры свои предложения. Отремонтировать здание мало. Устарело как само оборудование, так и концепции решения многих проблем.

- Какие конкретно предложения вы вынесли на рассмотрение?

- При реконструкции здания должны использоваться только современные материалы. Также необходимо продумать вопрос об устройстве здесь отдельных гостиниц для приезжих артистов. Сейчас на время цирковых программ артисты располагаются в съемных квартирах или проживают в цирке. Это довольно проблематично, так как группы большие.

У нас есть пожелание обустроить огромную прилегающую к зданию территорию. Можно построить семейный развлекательный комплекс, чтобы сюда могла приехать семья и провести время с утра до вечера, или организовать возможность проведения круглосуточного отдыха. Тогда комплекс сможет себя окупить и принести доход РФ, собственностью которой он является. Сейчас же из-за текущего состояния интерес к цирку понижен. Он работает только по выходным и праздничным дням, привлечь сюда зрителя в будний день нереально. А то, что мы можем предложить сейчас, не пользуется достаточным спросом. Серьезному зрителю зал просто неинтересен.

- Возможно, зал зрителю не интересен уже потому, что требует срочного капитального ремонта…

- Та отопительная система устарела. Произошел естественный износ труб: некоторые части коррозировали, в некоторых очень толстые отложения. Трубы не позволяют отдавать тепло в полной мере, нам приходится включать дополнительные обогреватели. Если будет проведена реконструкция, то в первую очередь будут заменены инженерные сети, потому что они выработали допустимый срок использования. Необходимо обновить систему водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Соответственно появятся новые конвекторы, батареи, радиаторы. Нужно также установить воздушную завесу.

- При таких объемах ремонтных работ успеет ли Владивостокский цирк преобразиться к саммиту АТЭС-2012?

- Должно быть принято решение, в каком качестве и в какие сроки будут проводиться ремонтно-реконструкционные работы. Все сейчас зависит от принятия этого решения. Мы не знаем, будет ли производиться только ремонт здания или вместе со зданием благоустроят прилегающую территорию. Тогда же станет известна и сумма. Для того чтобы реализовать весь комплекс, понадобится, по предварительным расчетам, 850 млн рублей.

- А во время ремонта цирк прекратит работу?

- На период ремонтных работ мы планируем расположить на стадионе «Строитель» цирк шапито. Для цирковых артистов Владивосток является транзитно-гастрольным городом, здесь гастролируют артисты, едущие на гастроли в страны АТР. Если мы остановим деятельность, выпадет не только кусочек циркового конвейера. Выпадет существенная часть работы Российской государственной цирковой компании. А этого мы допустить не можем.