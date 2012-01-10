Год Дракона – високосный

Хорошо это или плохо, но на Руси повелось, что вплоть до Крещенья народ балует. Вот и «ЗР» решил побаламутить чуть-чуть. Тем более наступивший 2012 год и в восточном, и юлианском календарях считает особенным: худшим в 60-летнем цикле азиатов и високосным у европейцев.

В народе эти високосные, удлиненные года со времен римлян и греков пользуются дурной славой. С високосным годом связано много поверий, примет и суеверий. Впрочем, некоторые, напротив, считают, что именно високосные годы – самые счастливые. Так кто же прав?

Почему Високосный год 2012 опасен?

В одной из легенд говорится, что был светлый ангел Касьян, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу. Совершив предательство, Касьян раскаялся, Бог пожалел грешника и дал ему сравнительно легкое наказание: приставил к нему ангела, который бил Касьяна по лбу молотом подряд три года, а на четвертый год давал ему отдых. Другая легенда рассказывает, что Касьян стоял на страже у ворот ада и только раз в году имел право оставить их и явиться на землю.

Примета первая: в високосный год нельзя жениться

Считается, что брак, заключенный в високосный год, не будет счастливым – он либо быстро распадется, либо кто-то из супругов рано овдовеет, либо молодожены будут плохо уживаться вместе и поэтому вскоре после свадьбы начнут изменять друг другу.

На самом деле статистического подтверждения подобной приметы нет. Заключенные в високосный год браки распадаются не чаще и не реже, чем в другие годы. Этой примете можно противопоставить «счастливые» для брака числа – 07.07.07, 08.08.08, 09.09.09... Помните, сколько пар стремились зарегистрировать свои отношения именно в эти числа? А между тем многие из этих семей уже распались, так же, как и браки тех, кто расписывался в другие дни этих годов.

Если обратиться к истории, можно увидеть презабавную картину. Действительно, раз в четыре года молодые люди не тревожили свах, и в доме родителей невесты не затевалась праздничная кутерьма. Но это совсем не значит, что влюбленные не могли венчаться. Что самое примечательное, свататься ходили… девушки. Високосный год был годом невест, которые могли сами выбрать себе жениха! Первоначально обычай женского сватовства имел одно условие: чтобы «всякая дама, которая идет свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка ее была хорошо видна, иначе мужчине придется заплатить за нее штраф». Отказать невесте в сватовстве могли только в самых редких случаях, но упоминаний о них не сохранилось.

Если бы високосный год был каким-то неугодным для церкви с точки зрения совершения Таинства венчания, то наверняка это отразилось бы в церковных канонах. Но подобного правила не существует. Значит, это суеверие не имеет ничего общего с истинным положением вещей. Но если же эта примета имеет для вас значение, но вы все равно собираетесь жениться в 2012 году, то попросите батюшку сказать перед венцом: «Венчаю венцом, а не високосным концом».

Примета вторая: високосный год людей косит

Считается, что в високосный год повышенное количество смертей. Однако и эта примета не находит своего подтверждения. Если коснуться современных статистических данных, то в високосные годы умирает приблизительно столько же людей, сколько и в другие, а показатель смертности зависит совершенно от других факторов. Но, увы, в народной психологии все неурядицы так или иначе переносятся на високосные годы! Если в вашем доме есть болеющие родные люди и вы все таки побаиваетесь того, что впереди високосный год, - пойдите в церковь, поставьте свечку и помолитесь за уже усопших…

За 10 минут до наступления високосного года (теперь уж старого) произнесите специальную молитву: «Едет конный, едет пеший, а мне год успешный. Облачу себя в свят-одежду, святым крестом крещусь, со старым годом прощусь, с високосным встречаюсь, в свят-одежды облачаюсь. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь». А в последнюю ночь года используйте такую молитву: «Ангелы годовые, ангелы святые, словом своим не дайте, делом своим не пускайте из високосного уходящего в новый год приходящий. Не пускайте к рабам (имена членов семьи) ни черных дней, ни злобных людей, ни слезы горючей, ни хвори болючей. 12 ангелов, встаньте на защиту (имена членов семьи). Слово крепко, к году лепко. Аминь. Аминь. Аминь». И все у вас будет хорошо!

Есть такая замысловатая легенда. Один из христианских святых колотит чертей цепями без передыху 4 года. В новый год он поднимает глаза, и земля утешает его. Утешившись, он начинает с особым остервенением стегать чертей, которые, соответственно, вредят тому, что его утешило: траве (и пожары уничтожают посевы), зверям (и начинается мор) или людям. Есть и другая версия - в древности февраль был последним месяцем в году. В древнем Риме, например, в феврале, старались очиститься от всего плохого, что накоплено за год. Отсюда, его название - по названию обряда культового очищения от грехов, покаяния в Древнем Риме - februarius (от лат. «очистительный»). И считалось, что после февраля умирали «лишние люди».

Примета третья: в високосный год природа «бунтует»

Считается, что в високосный год происходит больше стихийных бедствий. И тут снова виноваты суеверия. Людей хлебом не корми, дай только в какой-нибудь напасти закономерность найти. Смотрите сами – 2011 год явно не високосный, так же, как и предыдущий, а сколько природных катаклизмов за это время произошло в мире! Одна только многострадальная Япония чего стоит. Между прочим, древние майя, сами того не подозревая, внесли в копилку суеверий по поводу високосного года свою лепту – «апокалипсис по майя» приходится как раз на такой год.

Еще считается, что високосный год ознаменован разного рода катастрофами и трагедиями. Некоторые продвинутые «социологи» специально проводят «исследования», подсчитывая, сколько самолетов упало в високосный год, сколько было террористических актов, сколько бед международного масштаба произошло. Например, в России война с Наполеоном 1812 года пришлась как раз на високосный год, зато Вторая мировая война, унесшая гораздо больше человеческих жизней, началась в СССР в 1941 году, а он високосным не является, так же, как 2001-й – год американской трагедии 11 сентября. А сколько в ушедшем году было катастроф – «Булгария», падение самолетов, в том числе и с футбольной командой.

Подобные сопоставления можно проводить до бесконечности, а вывод все равно один – трагедии и беды от «високосности» года не зависят.

Примета четвертая: в високосный год нельзя ничего менять

Считается, что любые перемены в високосный год губительны и бесперспективны. Приметы не советуют менять работу, место жительства, даже цвет волос. Так же, как, согласно суевериям, не стоит разводиться и вообще менять партнера.

Объективного обоснования этой приметы опять же не существует. Зато можно пойти от противного – если вас не устраивает зарплата на старом месте работы, а вам предлагают новую, интересную и высокооплачиваемую, вы что же – откажетесь? Только на основании того, что это предложение поступило к вам в високосный год? Вряд ли. А дальнейшее развитие событий будет зависеть только от вас, от вашего профессионализма и немного от удачи.

Примета пятая: в високосный год нельзя ничего начинать

Считается, что в високосный год нельзя начинать бизнес, постройку дома и бани, делать крупные покупки и вкладывать деньги во что бы то ни было. С точки зрения астрологии эта примета оправдана, так как високосный год начинает четырехлетний цикл, и если вы подойдете к своему начинанию безответственно, то затеянное вами крупное дело просто провалится, притянув к себе другие неприятности: отсутствие денег, проблемы со здоровьем на нервной почве, конфликты с окружающими из-за вашей ошибки и из-за того, что вы неправильно вложили деньги. И эти все проблемы продлятся до следующего високосного года. Поэтому как раз к этой примете стоит прислушаться и «семь раз отмерить», прежде чем «отрезать».

Надо просчитывать все возможные риски, искать вероятные пути отступления и создавать стабилизационный фонд, который поможет при допущенной ошибке выйти из сложной ситуации с наименьшими потерями. Впрочем, эти действия стоит производить всегда, а не только в високосный год.

Примета шестая: в високосный год грибы не собирают

Этой примете уже не одно столетие и, пожалуй, она – единственная из всех примет, которая имеет под собой наиболее реальное объяснение. Связана данная примета с тем, что грибница раз в четыре года как бы вырождается, поэтому грибы становятся ядовитыми, а еще грибы вбирают в себя не только химические элементы, но и злобу, проклятья, гнев, исторгнутые во время колдовских обрядов.

Впрочем, все поголовно грибницы на земле не зародились в один (тем более високосный) год, да и тайные обряды проводились не на всех полянках и не во всех лесах мира, поэтому и эту примету отправляем в «корзину суеверий».

Примета седьмая: в високосный год беременная женщина волос не стрижет

Беременной женщине категорически запрещалось в високосный год стричь волосы до родов под угрозой рождения умственно отсталого ребенка. Ребенка, рожденного в високосный год, следовало обязательно окрестить. Крестными родителями могли быть только самые близкие, кровные родственники. Кто-то верит во все это, кто-то нет. Некоторые не то что бы верят, но предпочитают все же перестраховаться. Считается, что хуже дня рождения, чем 29 февраля, не бывает. Вроде как человека, родившегося в этот день, ждет печальная судьба: он будет всю жизнь несчастен, его ждет ранняя смерть, тяжелая болезнь или увечье. В утешение тем, кто празднует настоящий день рождения раз в четыре года, остается только «мог бы и вообще не родиться». Бывают случаи, когда родившие мамочки умоляют работников загсов не записывать дитя 29 февраля.

Детей, родившихся 29 февраля, на свете около 4 миллионов - это всего 0,0686% населения Земли. Шанс родиться в високосный год у ребенка примерно 1 к 1500. Одно норвежское семейство умудрилось даже попасть в книгу рекордов Гиннесса: трое детей появились на свет именно 29 февраля, причем в разные високосные годы. Остается только гадать, каких усилий это совпадение стоило родителям. Те, кто родился в «лишний» день февраля, обычно празднуют свое рождение каждый год, хотя раз в четыре года «более основательно».

Есть и другая примета. По некоторым древним источникам, этот день являлся сакральным: день-мистерия, день-тайна и... день, когда открывается окно в «параллельный мир». Недаром до сих пор этот день называют «всплывающим», «ускользающим», будто появляющимся из ниоткуда и уходящим в никуда. Считалось, что 29 февраля рождаются избранные. Некие посланники из параллельного мира.

В древности эти люди считались прирожденными магами, наделенными пророческим даром. Тщательно оберегаемые и охраняемые, вынужденные жить затворниками, «избранные» действительно обладали чудодейственным даром, способные не только предсказывать, но и исцелять, «очищать» от всякой скверны. Если вы родились 29 февраля, в високосный год, попадая тем самым и под знак Рыб, у вас будет меньше трудностей и больше везения в ранние годы. Дети, рожденные в 2012 году, будут богатыми и обеспечат своим родителям достойную старость. Учитывая, что это люди-посланники, появляются они в судьбе других людей отнюдь не случайно, а с определённой миссией: передать нам информацию. Возможно, это будет урок, а может какие-либо знания.

И, кстати, человек, родившийся в високосный год, удачливее многих, и этому есть реальные подтверждения: Владимир ПУТИН, Анатолий ВАССЕРМАН, Мел ГИБСОН, Леонид ПАРФЕНОВ, Кристина АГИЛЛЕРА, Скарлетт ЙОХАНСОН и многие, многие другие.

«Косой Касьян своим глазом целый год сглазил», так еще говорят в народе. Но, мы думаем, вы уже поняли, что практически все приметы на високосный год – не более чем суеверия, и чем больше в эти приметы веришь, тем чаще они сбываются. Но сбываются именно потому, что негатив притягивает негатив. Даже с точки зрения астрологии високосный год особенный исключительно из-за количества дней и из-за начала четырехлетнего цикла, а не из-за того, что 366 дней в году – роковое знамение.

«Золотой Рог». По материаламInformatio.ru.