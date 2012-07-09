В Благовещенске хаос превратили в фестиваль

В Приамурье прошел молодежный фестиваль «Урбания-2012», представивший основные направления уличной культуры. Самыми яркими и запоминающимися оказались показательные выступления ребят, увлечённых экстремальными видами спорта.

Самому младшему спортсмену было всего шесть лет, самому старшему – шестьдесят два года. Своё мастерство зрителям показали скейтбордисты, велосипедисты и мастера паркура. Также свои таланты продемонстрировали граффити-художники, танцоры брейк-данса и хип-хопа, рэп-исполнители и битбоксеры.

«Дальневосточный капитал».