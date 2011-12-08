Современное прикладное искусство Японии

Выставка с таким названием открылась в Музее им. В.К.Арсеньева (ул. Светланская, д. 20, 3-й этаж) и продлится до конца сентября. На ней представлены 64 работы из фарфора, обработанного бамбука, лака, стекла и камня, созданные знаменитыми мастерами прикладного искусства современной Японии.

"Прикладное искусство Японии развивалось под влиянием Китая и Кореи, но под влиянием японского художественного темперамента происходило дальнейшее развитие.

В наши дни наблюдается быстрое распространение западной культуры и социальных норм, а в прикладном искусстве нашей страны не просто сохраняются традиционные формы и декоративные элементы, которые остались нам от предыдущих поколений. Появились мастера, которые пытаются выразить свой собственный художественный темперамент. Одни выбирают в качестве базы традиционный подход к искусству, другие сочетают в своих работах художественные идеи из Европы и США, например, Art Deco и конструктивизм. Некоторые хотят, чтобы их творениями пользовались в повседневной жизни и уделяют особое внимание функциональности предмета. Представители авангардистского направления пытаются в своих работах выразить в конкретной форме новые художественные концепции", - рассказывает куратор выставки Масами СИРАИСИ, директор Художественной галереи префектуры Яманаси.

Выставка организована Генконсульством Японии во Владивостоке, Японским Фондом и Приморским государственным объединенным музеем им. В.К.Арсеньева.